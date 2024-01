Tres de cada quatre llars espanyoles van llençar menjar i beguda a les escombraries l'any 2020. Segons les darreres dades publicades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, es van llençar 31 kilos/litres per persona. En total, van acabar al cubell de les escombraries 1.364 milions de kilos/litres d'aliments. La taxa de malbaratament es va situar el 2020 en el 4,3 %, xifra lleugerament inferior al 4,7 % registrat el 2019. Les festes de Nadal són un moment de l'any en què el consum es dispara per la celebració d'àpats familiars i en què el perill d'acabar malbaratant menjar, per tant, també es multiplica. Tenir presents alguns consells pot ajudar a aprofitar les restes.

El malbaratament a l'Estat espanyol ha entrat en una nova fase. El director de la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament de la UOC, F. Xavier Medina , opina que “cada cop hi ha més consciència i més gent que s'hi aboca, mentre que fa una dècada hi havia moltes menys possibilitats de reciclar a casa i es malbarataven més aliments”. Aquesta situació ha canviat i avui en dia aquesta consciència per reciclar i aprofitar els aliments “existeix” i s'acompanya a més de les normatives que ho afavoreixen, subratlla Medina. Per exemple, als restaurants “demanar que et posin el menjar que sobra en un tàper o endur-te el vi que ha quedat” es pot fer “sense problema ni passar vergonya”. Abans, aquesta senzilla acció no es produïa perquè si ho feies “semblava que passaves gana, i avui és el contrari”. Per a Medina, en l'àmbit de la UE s'està assolint “una certa consciència col·lectiva”, amb diferències entre els països del nord i del sud, que “es va reduint cada cop més”, mentre que encara romanen algunes diferències en “l'eix est-oest”.

L'expert de la UOC subratlla que l'aprofitament del menjar és un hàbit que “s'integra plenament en la nostra cultura gastronòmica”, on ja existeix d'antic el costum d'aprofitar les restes de menjar per fer plats nous. “Venim de receptaris creats en èpoques de producció escassa o directament, de gana; hem deixat d'aprofitar aliments en l'època més recent, de superabundància, i ara s'està tornant als aprofitaments d'etapes anteriors”. Medina destaca que “hem deixat la necessitat de fer-ho per una qüestió econòmica per passar, actualment, a un moment de consciència de tipus ambiental”.