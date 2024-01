Aquesta setmana Barcelona acull alguns dels esdeveniments internacionals més importants dedicats a l'educació superior, amb professionals d'institucions i universitats d'arreu del món. Un d'aquests actes és la Trobada Iberoamèrica - Unió Europea: una mirada compartida al futur de l'educació superior, en què el rector de la UOC, Josep A. Planell, ha estat convidat a participar el dia 16 de maig per explicar les claus per transformar digitalment les universitats. A més, la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, intervindrà en la jornada “Diàlegs en l’Horitzó (Scanning) Four-stranded dialogs” també el dia 16. Aquestes trobades formen part de les activitats programades amb motiu de la Conferència Mundial d'Educació Superior de la UNESCO (WHEC2022, en anglès), en què intervindrà el catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC Josep Maria Duart , el dia 19 de maig.

La ponència del rector de la UOC, amb el títol "Transformación digital de la universidad para no dejar a nadie atrás", tindrà lloc el dia 16 de maig a les 16 h. Aquesta xerrada s'emmarca en la Trobada Iberoamèrica - Unió Europea: una mirada compartida al futur de l'educació superior, que es farà els dies 16 i 17 de maig a l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB) i que organitzen el Ministeri d'Universitats , la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i la UB.