Canvi en el model d'avaluació de la recerca

El nombre de citacions de les publicacions científiques és un dels indicadors que tradicionalment es tenen en compte per determinar la notorietat d'una recerca. Aquest indicador influeix en unes altres sèries d'índexs, com l'anomenat factor d'impacte de les revistes, el journal impact factor (JIF). El JIF és un dels indicadors més utilitzats en l'avaluació científica dels investigadors com a mètrica de qualitat d'un treball publicat, tot i que no hi ha una relació directa entre el factor d'impacte d'una revista i la qualitat de la recerca d'un investigador.

Per anar més enllà de les avaluacions de la recerca basades únicament en indicadors quantitatius, són cada cop més les institucions les que aposten per un model que posi en relleu la qualitat de la recerca incorporant-hi també aspectes qualitatius. Així, l'any 2018 la UOC va aprovar un pla de coneixement obert a partir del qual va signar la Declaració de San Francisco ( DORA ) per impulsar, amb entitats de tot el món, una avaluació científica basada principalment en la qualitat i l'impacte. La UOC també s'ha sumat al procés de reflexió per un canvi en el model d'avaluació de la recerca impulsat per la Comissió Europea a finals del 2021.

