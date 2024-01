Solitud, vergonya i exclusió: la discriminació seu a taula

La diversitat funcional genera nombrosos desafiaments en la vida diària de les persones afectades. N'hi ha de ben coneguts, però altres passen desapercebuts, com els que afecten la sociabilitat i l'autoestima en relació amb l'alimentació. Després d'estudiar 27 casos de persones amb diferents tipus de diversitat funcional, els investigadors van concloure que hi ha quatre grans grups d'impactes socials i emocionals derivats de la dificultat de menjar en grup.

Solitud i guetització social . Alguns dels participants en l'estudi van indicar que se sentien examinats per persones sense problemes alimentaris, i això feia que es volguessin retreure o creava situacions d'exclusió social i provocava sentiments de solitud. Aquest aïllament no es produeix quan els aliments i begudes es consumeixen en un entorn en què els participants tenen dificultats similars a les seves.

. Alguns dels participants en l'estudi van indicar que se sentien examinats per persones sense problemes alimentaris, i això feia que es volguessin retreure o creava situacions d'exclusió social i provocava sentiments de solitud. Aquest aïllament no es produeix quan els aliments i begudes es consumeixen en un entorn en què els participants tenen dificultats similars a les seves. Sentiment de càrrega i vergonya . Menjar en societat implica interactuar amb els altres. Per exemple, passant-se menjar, servint-se beguda els uns als altres i compartint una història. No obstant això, els participants en l'estudi van assenyalar que s'havien sentit com una càrrega, un obstacle en l'ordre lògic de les coses. Això, al seu torn, s'associa amb sentiments de vergonya.

. Menjar en societat implica interactuar amb els altres. Per exemple, passant-se menjar, servint-se beguda els uns als altres i compartint una història. No obstant això, els participants en l'estudi van assenyalar que s'havien sentit com una càrrega, un obstacle en l'ordre lògic de les coses. Això, al seu torn, s'associa amb sentiments de vergonya. Autoexclusió de la taula . Quan seiem a taula, mostrem el nostre jo interior, les nostres preocupacions i les nostres diferències davant d’aquells amb qui compartim aquella estona. Així, qualsevol dificultat es fa evident de seguida. Els participants en l'estudi van assenyalar que la seva diversitat funcional, que els impedia menjar amb normalitat, els converteix en estranys a la taula. En conseqüència, a vegades opten per retirar-se d'aquestes situacions per la por a les reaccions dels altres.

. Quan seiem a taula, mostrem el nostre jo interior, les nostres preocupacions i les nostres diferències davant d’aquells amb qui compartim aquella estona. Així, qualsevol dificultat es fa evident de seguida. Els participants en l'estudi van assenyalar que la seva diversitat funcional, que els impedia menjar amb normalitat, els converteix en estranys a la taula. En conseqüència, a vegades opten per retirar-se d'aquestes situacions per la por a les reaccions dels altres. Distància i percepció de la lletjor. En alguns casos, les persones participants en l'estudi havien de ser alimentades per sonda. En aquest sentit, la percepció de si mateixos a taula també es va veure afectada, i alguns van manifestar que se sentien lletjos i que havien experimentat un sentiment de rebuig. Aquestes situacions, alhora, estan relacionades amb sentiments de tristesa i solitud.

"Habitualment, ens aproximem a la persona amb aquestes característiques com a persona malalta, com algú que té alguna cosa que cal arreglar o superar. Però oblidem que aquestes persones tenen una vida", assenyala F. Xavier Medina. "Encara que no s'hi doni la importància necessària, tots aquests aspectes tenen unes conseqüències serioses que van més enllà de la part estrictament física".

"Seria fonamental que els professionals de la salut donessin més importància al fet de menjar que al de nodrir. S’ha d’aconseguir una major conscienciació i humanització dels professionals amb qui, sense possibilitat d'elecció, les persones amb diversitat funcional entren en contacte", afegeix Carmen Cipriano-Crespo. "Aquests estudis són necessaris per apropar aquesta situació als professionals sanitaris i mirar de buscar-hi solucions".

Per a la investigadora, entre les possibles solucions hi hauria que els professionals sanitaris s'acostessin més a la medicina basada en narratives, on es té en compte no només el símptoma, sinó com el símptoma afecta la persona en conjunt. "Cal donar la mateixa importància a aquestes evidències narratives que a la resta d'evidències, ja que totes dues es complementen amb l'objectiu d'oferir una assistència de qualitat al col·lectiu de persones amb diversitat funcional", conclou.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 10, "Reducció de les desigualtats".

Article de referència:

Cipriano-Crespo, C.; Medina, F.-X.; Mariano-Juárez, L. Culinary Solitude in the Diet of People with Functional Diversity. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 3624. https://doi.org/10.3390/ijerph19063624

