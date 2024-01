Invisibilitat per evitar l'estigma

Per exemple, els alumnes que presenten algun tipus de trastorn mental o d'aprenentatge tenen més por a ser etiquetats, a pensar que els altres no consideren que les necessitats que expressen siguin certes i a haver de fer un esforç addicional per ser tinguts en compte i poder obtenir la certificació de discapacitat. "En definitiva, molts alumnes intenten evitar l'estigma fent-se invisibles, no destacant i no revelant la seva discapacitat. Però sovint això comporta conseqüències negatives, perquè, si no revelen la seva situació, no poden accedir a les adaptacions que necessiten, o ho fan massa tard, fet que repercuteix negativament en els resultats acadèmics", expliquen els investigadors de la UOC.

A causa d'aquesta situació, cal evitar enfocar la discapacitat des d'un punt de vista exclusivament mèdic, que sovint utilitza termes com patologies o pacients i tendeix a internalitzar la responsabilitat en els mateixos estudiants. Des d'un model social, el que li passa a aquest alumnat és que l'entorn no està adaptat a les seves necessitats i això és precisament el que "discapacita" les persones. Per tant, els autors subratllen que és important que l'entorn d'aprenentatge sigui accessible i doni la benvinguda a tothom adoptant mesures universals i, quan no siguin suficients, posant en marxa adaptacions individuals. "Les conseqüències de la falta d'informació, de sensibilitat o d'una atenció adequada cap a aquest col·lectiu tenen a veure amb la 'retirada' de l'alumnat amb discapacitat. És a dir, en una situació així, els estudiants poden optar per passar desapercebuts o tornar-se invisibles per a la universitat", afirmen els autors.

En aquest sentit, per millorar l'experiència acadèmica de les persones amb discapacitat, les universitats han de mostrar un compromís ferm amb la inclusió educativa de totes les persones, sigui quina sigui la seva situació personal, un canvi que s'ha vist afavorit en gran manera per les exigències de la pandèmia. "La crisi de la COVID-19 ha accelerat la migració cap a models parcialment o totalment en línia en moltes universitats. Mentrestant, l'alumnat amb discapacitat tria cada vegada més aquestes institucions per l'accessibilitat al campus o als materials d'estudi que els ofereixen, i també per la flexibilitat en el ritme d'estudi. Això suposa una oportunitat i un repte per a les institucions que apliquen models d'aprenentatge no presencial", afegeix Meneses.

Agilitat, sensibilitat, personalització

D'aquesta manera, els investigadors fan una sèrie de recomanacions per millorar l'atenció que les universitats ofereixen a l'alumnat amb discapacitat. En primer lloc, cal agilitar i facilitar els tràmits perquè l'alumnat pugui comunicar la discapacitat a la institució, a fi d'evitar que aquesta comunicació s'hagi de fer repetidament al llarg de la trajectòria acadèmica. En segon lloc, s'ha de fer un seguiment personalitzat i sensible de les necessitats associades als diferents tipus de discapacitats. Aquests serveis es poden desenvolupar gràcies a la implantació d'un departament d'atenció a la discapacitat específic, com ocorre en algunes universitats a distància.

"Les universitats han de reorientar el suport a l'alumnat amb discapacitat desenvolupant una política institucional a llarg termini que emmarqui l'actuació d'un servei específic que proveeixi d'un seguiment actiu i personalitzat. En aquest sentit, l'esforç que ha dedicat la UOC a millorar l'experiència d'aquest col·lectiu pot ser rellevant per abordar les necessitats diverses que presenten els alumnes i servir d'exemple per afrontar els reptes que suposa l'adopció progressiva de models educatius híbrids o en línia per part de les universitats", conclouen els experts.

[Aquest treball s'ha dut a terme amb la col·laboració especial de Sílvia Mata, responsable del servei d'atenció a la diversitat de la UOC, i dels estudiants amb discapacitat que generosament van compartir el seu temps i les seves perspectives amb els investigadors.]

Aquesta investigació de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat, i 10, reducció de les desigualtats.

Article de referència:

Melián, E., & Meneses, J. (2022). Getting ahead in the online university: Disclosure experiences of students with apparent and hidden disabilities. International Journal of Educational Research, 114, 101991. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101991

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.