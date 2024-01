Si curses o has acabat el treball final de grau o de màster, et podem ajudar a fer-lo realitat gràcies a la nova convocatòria del programa d'emprenedoria de referència de la Universitat: l' SpinUOC . A més, si ets estudiant de la UOC o ho has estat, o si formes part del professorat, del personal investigador o del personal de gestió de la Universitat i tens un projecte emprenedor, aquesta convocatòria és per a tu: omple aquest formulari i explica'ns-el. Fins al 22 de gener de l'any vinent és possible enviar candidatures de projectes i idees emprenedores que membres de la comunitat UOC tinguin entre mans per a la nova edició de l' SpinUOC .

La convocatòria servirà per triar, entre tots els candidats, les vuit iniciatives finalistes de l'SpinUOC 2023, que al juny es presentaran en un acte final a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. En aquesta gala, s'atorgaran tres premis entre els finalistes: un guardó al millor projecte emprenedor, que decidirà un jurat expert; un altre que premiarà el que impliqui un impacte social més gran, concedit per la Ramon Molinas Foundation, i un tercer a la millor presentació, que s'encarregarà de triar el públic assistent a l'acte. Els premis estan dotats amb 3.000, 2.000 i 2.000 euros en metàl·lic, respectivament.

Els projectes presentats, independentment de la fase de desenvolupament en què estiguin, tindran accés a materials de capacitació en emprenedoria. Els vuit finalistes rebran, a més, un assessorament personalitzat amb experts.