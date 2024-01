Sobre si els algorismes d'internet amb els quals interactuem constantment presenten un biaix de gènere s'han escrit rius de tinta; n'hi ha prou amb una simple entrada al cercador per comprovar-ho. No obstant això, segons els investigadors d'un nou estudi que intenta arribar a una conclusió sobre aquesta pregunta, "fins ara, el debat ha estat allunyat d'una anàlisi científica". Aquest nou treball, emprès per un equip transdisciplinari, mostra una nova manera d'abordar la pregunta i proposa algunes solucions per evitar aquestes desviacions en les dades i la discriminació que porten associada.

Els algorismes s'empren cada vegada més per decidir si es concedeix o denega un préstec o per acceptar sol·licituds. A mesura que augmenta el nombre d'aplicacions d'intel·ligència artificial (IA), així com les seves capacitats i la seva rellevància, és més important avaluar els possibles prejudicis adherits a aquestes operacions. "Si bé aquest no és un concepte nou, hi ha molts casos en els quals aquest problema no s'estudia, de manera que se n'ignoren les possibles conseqüències", afirmen responsables de la recerca publicada en accés obert a la revista Algorithms, enfocada principalment al biaix de gènere en diferents camps de la IA.

Aquests prejudicis poden tenir grans impactes en la societat: "Els biaixos afecten totes les persones que estiguin discriminades o excloses o associades a un estereotip. Per exemple, podrien excloure un gènere o una raça d'un procés de decisió o, simplement, assumir un comportament determinat pel gènere o el color de la pell", explica la seva investigadora principal, Juliana Castañeda Jiménez, estudiant de doctorat industrial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), sota la direcció d'Ángel A. Juan, de la Universitat Politècnica de València, i Javier Panadero, de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

Segons Castañeda, "és possible que els processos algorítmics discriminin per gènere, fins i tot quan estan programats per ser 'cecs' a aquesta variable". L'equip investigador —en el qual, a més, participen els investigadors Milagros Sáinz i Sergi Yanes, del grup de Gènere i TIC (GenTIC) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Laura Calvet, de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, Assumpta Jover, de la Universitat de València, així com Ángel A. Juan— ho exposa amb diversos exemples: el cas d'una coneguda eina de contractació que preferia els candidats masculins als femenins, o el d'alguns serveis de crèdit que oferien condicions menys avantatjoses per a les dones que per als homes. "Si s'utilitzen dades històriques i no estan equilibrades, probablement s'observarà un condicionament negatiu relacionat amb demografia negra, gai i fins i tot femenina, depenent de quan i d'on són aquestes dades", indica Castañeda.