La seguretat, prioritària

Tot això hauria de complir una sèrie de requisits per adaptar-se als criteris de regulació actual i aconseguir un funcionament òptim. Entre aquests destaquen factors com l'alta disponibilitat dels sistemes utilitzats, que es puguin actualitzar sense afectar la continuïtat del servei, que permetin un pla de manteniment amb supervisió remota 24/7 i que les dades que generin es puguin homogeneïtzar per poder processar-les.

De cara a mantenir la seguretat del sistema, també interessa tenir infraestructures diferents i segmentades, ja siguin físiques o virtuals, i "una infraestructura d'alta disponibilitat amb diversos tallafocs en mode clúster per assegurar la redundància dels sistemes que permeten la solució", detallen els autors.

"La ciberseguretat juga un paper vital en aquestes infraestructures crítiques i, per tant, és crucial considerar les pautes recomanades, com la distribució dels tallafocs i servidors en zones geogràficament independents, per assegurar l'alta disponibilitat, de tal manera que una caiguda en una d'aquestes zones no afecti la resta, assegurant l'ús de dos CPD. Ningú vol que un hacker pugui entrar al sistema i deixi un poble sense aigua", explica Villar.

Millores automàtiques

Amb aquest procés de digitalització es podrien automatitzar moltes operatives i aconseguir millores de diversa índole, com ara controlar que la depuració de l'aigua sigui prou alta per no alterar l'entorn ecològic, mesurar la quantitat d'energia consumida pel sistema, detectar i actuar amb celeritat davant les fugues en la cadena de subministrament, supervisar el nivell de tractament de depuració d'aigua o conèixer la mitjana anual d'hores d'interrupció del servei de proveïment d'aigua.

Entre els avantatges que s'obtindrien amb la infraestructura proposada figuren el baix cost econòmic i el baix consum dels sensors NB-IoT, l'àmplia gamma de sensors disponibles amb la solució LPWAN, que permet llargs rangs de comunicació a través de la xarxa cel·lular, i el baix cost d'inversió, ja que s'aprofita la infraestructura d'estacions ràdio 4G ja existents per als operadors de telefonia. A més, l'ús d'una plataforma de gestió de codi obert millora la compatibilitat amb altres codis d'aplicacions que es puguin integrar amb la plataforma.

Aplicació d'intel·ligència artificial

Mirant més enllà, els autors també aposten per l'ús de sistemes d'hiperautomatització i intel·ligència artificial com una altra implementació que cal tenir en compte en el futur per reforçar el manteniment preventiu dels components de la xarxa i evitar així incidents pel desgast de les peces. Aquests processos robòtics també evitarien, en gran manera, possibles errades humanes, encara que sempre seria necessari disposar d'operadors tècnics per a possibles casos imprevistos.

"A Espanya els sistemes de control de l'aigua encara estan molt verds pel que fa a la digitalització. Són molt tradicionals i difícils de connectar a internet, però és el moment ideal per fer un big bang i poder implementar un control en temps real a fi d'evitar malgastar un bé tan preuat per a la humanitat com és l'aigua", conclou l'enginyera formada a la UOC.

Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) número 6, sobre aigua neta i sanejament, i número 11, sobre ciutats i comunitats sostenibles, entre altres.

Article de referència:

Villar Miguelez, C.; Monzon Baeza, V.; Parada, R.; Monzo, C. Guidelines for Renewal and Securitization of a Critical Infrastructure Based on IoT Networks. Smart Cities 2023, 6, 728-743. https://doi.org/10.3390/smartcities6020035

