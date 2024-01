Un sensor per mitigar els impactes de la sequera

La sequera és un component natural del clima mediterrani. No obstant això, el canvi climàtic ha intensificat i estès aquest fenomen i la situació empitjorarà en el futur pròxim, segons recull l'últim informe del Panell Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic ( IPCC ). Aquesta realitat col·loca les economies de la regió en una situació delicada en què hauran d'adaptar el consum d'aigua a la disponibilitat d'un recurs cada vegada més escàs. Per aconseguir-ho amb èxit, tecnologies com la desenvolupada per Agrodit es poden convertir en un gran aliat.

"L'ús de sensors d'humitat i temperatura del sòl en l'agricultura millora el reg perquè proporciona informació precisa sobre les condicions hídriques dels conreus", explica María Martínez. "Els nostres sensors permeten als agricultors mesurar la humitat del sòl en temps real i evitar el reg excessiu. També ajuden a identificar àrees amb sequedat excessiva per aplicar reg addicional de manera precisa i evitar el desgast del sòl i que aquest trenqui l'estructura. Amb la nostra tecnologia, depenent de la mena de conreu, es pot arribar a estalviar fins a un 50 % d'aigua de reg, regant només quan fa falta, la quantitat que el conreu necessita".

La tecnologia desenvolupada pels dos estudiants de la UOC es basa en sensors d'humitat i temperatura que funcionen de manera autònoma i amb energia solar, per la qual cosa no necessiten ser recarregats. Estan connectats a una aplicació en la qual es mostren les dades recaptades i les prediccions meteorològiques per a la zona i des de la qual es pot controlar el reg de manera remota. La solució tecnològica, desenvolupada al costat dels agricultors per adaptar-la a les seves necessitats reals, ja ha estat testada en dos projectes pilot: un en un camp exterior amb conreu de xirivia i un altre en un hivernacle amb conreu de tomàquets cherry.

"En el cas del conreu de tomàquets, duem a terme mesuraments múltiples al llarg de la instal·lació i connectem el sistema de reg per automatitzar-lo. Això va permetre a l'agricultor estalviar un 25 % en hores de feina. A més, comprovem que els tomàquets obtinguts van presentar més qualitat, la qual cosa en va permetre la venda a un preu un 20 % més alt en comparació amb l'any anterior", afegeix la cofundadora d'Agrodit. La start-up ja té més de 15 clients comercials, entre els quals inclou les empreses dels projectes pilot, que repeteixen a causa de l'alt grau de satisfacció amb la solució.

"El reg eficient, com que minimitza el desaprofitament d'aigua i proporciona la quantitat adequada en el moment oportú, ajuda a mitigar els efectes de la sequera perquè conserva aquest recurs i promou un creixement saludable dels conreus. Això contribueix a la sostenibilitat de l'agricultura i a la seguretat alimentària en regions afectades per l'escassetat d'aigua", conclou María Martínez. "La nostra tecnologia està dissenyada per empoderar els agricultors, fent-los més independents en la implementació de pràctiques de reg eficients i optimitzant els resultats que obtenen en el camp".

Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 2, 6 i 12 : fam zero; aigua neta i sanejament, i producció i consum responsables.

