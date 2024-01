IA i pacients sintètics

Davant l'absència de biomarcadors clars, avui dia no hi ha proves que permetin diagnosticar si algú pateix o no la síndrome de fatiga crònica. Si bé s'ha investigat molt en aquest sentit (el mateix grup d'investigadors proposa en un altre article recentment publicat prendre com a referència els nivells de consum d'oxigen dels pacients), els diagnòstics es fan fonamentalment a partir de qüestionaris que permeten avaluar la percepció que la persona té de la seva fatiga. Aquests qüestionaris, com ara el Short Form Health Survey (SF-36), estan ben definits i estandarditzats. Tot i això, continua sent complicat encertar un diagnòstic primerenc.

"El que hem demostrat és que, mitjançant les respostes d'un qüestionari, es pot simular l'estat d'un pacient en diferents àmbits. En altres paraules, es podria posar a l'abast de facultatius no especialitzats una aplicació basada en aprenentatge automàtic que, mitjançant unes quaranta preguntes, podria predir fins i tot les respostes del pacient en un test d'esforç", explica Lacasa. "Això serviria d'alerta davant de símptomes que es poguessin associar a l'encefalomielitis miàlgica i facilitaria el fet d'enviar el pacient a la unitat especialitzada més propera. En definitiva, facilitaria un diagnòstic precoç."

El desafiament principal d'aquest enfocament és comptar amb prou quantitat de dades de qualitat amb les quals es pugui entrenar l'algorisme d'intel·ligència artificial perquè després sigui capaç de predir respostes. "L'aplicació pot generar respostes creades per IA. No faria falta que un pacient respongués a sis qüestionaris diferents per conèixer el seu estat global. Si n'emplenés només un, la intel·ligència artificial emplenaria la resta", afegeix Lacasa.

La solució que es proposa a l'article és crear el que els investigadors denominen pacients sintètics. Aquest enfocament permet que, amb dades d'un sol qüestionari general, se'n puguin emplenar altres especialitzats o que fins i tot es puguin reemplaçar dades que hi falten. "Podem desenvolupar estudis científics amb dades inventades, entre cometes, per la IA, però que mantenen les característiques estadístiques pròpies com si es tractés de pacients reals. L'avantatge principal és que aquestes dades sintètiques es poden compartir sense por de violar cap dada privada de cap mena", assenyala l'investigador.