L'adaptació a la pandèmia

L'estudi revela la importància de les "nits mínimes d'estada", una gestió activa de preus i la professionalització com a estratègies adaptatives de la plataforma, juntament amb la cessió d'allotjaments al mercat del lloguer residencial de mitjà i llarg termini.

La pandèmia va estimular que els particulars adoptessin també les estratègies de preus dinàmics, que abans només practicaven els amfitrions més professionals i els propietaris dels allotjaments més valuosos. El 2020, per exemple, els amfitrions es van centrar a reduir els preus per atreure el turisme interior mobilitzat després del dur confinament.

Els resultats apunten, a més, que, tot i que els actors professionals dels apartaments turístics van ser els més afectats per les conseqüències econòmiques de la covid, també van ser els que es van beneficiar més del negoci generat per la recuperació del turisme a la ciutat. Durant la pandèmia, aquest perfil va abaixar els preus més significativament que els particulars, encara que la tarifa mitjana que cobraven continuava sent més alta.

Així mateix, l'exigència d'una estada mínima va ser una pràctica que va influir positivament en la rendibilitat dels allotjaments i, per tant, va afectar la taxa de supervivència. En aquest sentit, els amfitrions professionals que gestionen molts allotjaments tenen un pes relatiu molt important dins Airbnb: el 2022 representaven més d'un terç de l'oferta d'allotjament turístic que s'havia mantingut a la plataforma continuadament des del 2016.

En pandèmia, els preus dels lloguers van baixar a tota la ciutat, però amb més intensitat als barris més turístics. Aquesta caiguda dels lloguers i l'augment de la disponibilitat d'allotjaments van impulsar la demanda d'usos residencials als districtes més cèntrics, i aquesta va ser la segona estratègia adoptada pels propietaris per superar la pandèmia. En el període estudiat (2016-2022), només el 16 % dels pisos s'han mantingut en tot moment a la plataforma. Això dona una idea del grau d'adherència dels habitatges a l'oferta com a lloguer turístic enfront d'altres usos com el lloguer residencial a llarg termini.

"El nostre estudi mostra com Airbnb influeix en el mercat de l'habitatge de la ciutat. De fet, el traspàs de l'oferta d'allotjaments de la plataforma al mercat de l'habitatge de mitjà i llarg termini durant el context de la pandèmia, amb la desaparició del turisme internacional i una gran limitació del mercat intern, és una de les estratègies d'adaptació detectades", explica Soledad Morales. "El nostre sistema identifica aquesta tendència de manera clara i evident, però és difícil de quantificar donada la complexitat dels factors que intervenen en el mercat de l'habitatge i la manca de dades en obert", afegeix la investigadora de la UOC.

Prohibició a la vista?

"Aquest estudi ofereix a l'administració un enfocament nou per entendre com actua una plataforma com Airbnb, les seves estratègies d'adaptació i la seva relació amb el mercat de l'habitatge urbà, que condicionen l'evolució dels preus del lloguer i intensifiquen la pressió turística als punts turístics principals de la ciutat", apunta l'experta de la UOC. La recerca arriba poc després que l'Ajuntament de Barcelona hagi expressat la intenció de revocar les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat i erradicar aquesta pràctica abans del 2030.

Morales considera que aquesta mesura "s'emmiralla en ciutats com Nova York, però caldrà veure quin recorregut té, perquè segurament serà llarg i tensat pel sector turístic de la ciutat". L'especialista en turisme recomana tenir una visió molt més àmplia de la problemàtica, no demonitzar el turisme com a única font dels problemes residencials de la ciutat i emprendre accions també sobre el mercat de l'habitatge. "Cal un debat seriós sobre quin és el model de ciutat que es vol i es necessita, en el qual el turisme es pensi com un element transversal que conviu en una ciutat complexa de dimensions i projecció internacional", conclou Morales.