Màster universitari de Turisme Sostenible i TIC

El material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos, com ara materials creats específicament per al màster, articles de revistes científiques o altres articles, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material didàctic és, en cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències fixats.

Els estudiants del màster teniu a la vostra disposició diferents materials didàctics . El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es compon principalment dels mòduls didàctics, que contenen la informació bàsica que us cal, i que és la base per a avaluar l'assignatura. Per això, aquests mòduls didàctics constitueixen la columna vertebral de l'assignatura.

Els estudiants del màster teniu a la vostra disposició diferents materials didàctics. El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de la matèria i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Es compon principalment dels mòduls didàctics, que contenen la informació bàsica que us cal, i que és la base per a avaluar l'assignatura. Per això, aquests mòduls didàctics constitueixen la columna vertebral de l'assignatura.

El material inclou una tipologia àmplia de suports i recursos, com ara materials creats específicament per al màster, articles de revistes científiques o altres articles, llibres, bases de dades, estudis de cas i vídeos. El format del material didàctic és, en cada moment, el més adequat per a aconseguir els objectius i les competències fixats.

Els professors consultors poden complementar també aquesta informació exigint lectures complementàries necessàries per a executar les proves d'avaluació contínua. Les interaccions, les comunicacions i les relacions amb els altres estudiants i el consultor es duen a terme en diverses zones habilitades a l'aula per a aquest objectiu (espai de debat, fòrum i també diferents eines complementàries d'interacció 2.0). Alhora, us convidem a participar-hi per a intercanviar opinions sobre aquestes qüestions o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, de manera que construïu plegats alguns dels coneixements de l'assignatura.