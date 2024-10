Anar a un concert d'un artista que ens agrada o al teatre a veure una obra que ens emociona acostuma a provocar-nos sensacions de plaer, de benestar i de satisfacció, que sovint transcendeixen el moment i esquitxen la nostra vida fent-nos estar de més bon humor. És per això que, de fet, les arts són considerades per l'Organització Mundial de la Salut una eina efectiva per millorar el benestar emocional de la població. Però són beneficioses per a tothom? Què passa en el cas de les persones amb malalties neurodegeneratives? Poden servir com a teràpies no mèdiques per impactar en la seva salut mental?

Aquestes són algunes de les qüestions que tractarà de respondre el projecte de recerca Dramatitzant la salut: el paper del teatre per al benestar emocional, social i cognitiu, impulsat per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en col·laboració amb el Teatre Lliure i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'objectiu és avaluar els beneficis emocionals i cognitius d'un programa d'activitats escèniques, com ara el teatre, en pacients amb la malaltia de Parkinson.