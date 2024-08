Arquitectes i paisatgistes compromesos, un factor primordial

El perfil dels arquitectes i paisatgistes és fonamental per crear un espai reeixit i adaptat a les necessitats dels nens, les nenes i la comunitat. Han de ser professionals compromesos amb l'educació, la pedagogia, l'ecologia del paisatge i la permacultura en general. Les investigadores observen que, "quan aquests professionals estan oberts a un procés horitzontal de cocreació, amb elements experiencials i artístics, els resultats són clars: patis escolars molt diversos, verds i únics, un lloc on els escolars desenvolupen un sentit de pertinença. En canvi, quan l'equip d'arquitectes aborda els processos de transformació com una obra d'urbanització més, observem uns dissenys menys ambiciosos, més homogenis i estàndard que no fomenten el joc creatiu ni el sentit de pertinença".

A la pregunta de com han de ser els espais naturalitzats, Sekulova assegura que "ens hem d'atrevir amb espais més salvatges, desestructurats i basats en la naturalesa". La ciència (The Theory of Loose Parts, de Simon Nicholson, 1972) ha demostrat que la col·locació de peces soltes, com ara materials naturals i reciclats, estimula la creativitat i la imaginació. Així, aquests patis verds poden incloure pujols, ponts, camins i túnels, a més d'arbres, zones arbustives o terres coberts amb encenalls de fusta, entre d'altres. Pel que fa a les estructures de joc, és recomanable instal·lar cabanyes i zones d'escalada fetes de fusta reciclada (amb troncs d'arbres), amfiteatres, horts, elements d'aigua i fang i infraestructures per a la recollida d'aigua.

Entorns d'aquest tipus, no excessivament ordenats i més flexibles, faciliten l'aprenentatge a l'aire lliure i promouen un joc més variat i creatiu que els patis de ciment. "Els estudis demostren que els joves que passen temps en espais amb vegetació són capaços de concentrar-se millor i, en general, afronten millor els esdeveniments estressants de la vida i presenten menys símptomes de dèficit d'atenció i hiperactivitat", assegura Filkova.

Integrar el currículum educatiu, tot un repte

Malgrat tots els avantatges que suposa per als nens i les nenes passar temps en espais naturalitzats, de moment el sistema educatiu no està preparat per integrar el sistema d'aprenentatge en l'entorn exterior. "D'una banda, l'ensenyament a l'aire lliure no forma part del currículum obligatori. En general, falta formació sobre l'educació en entorns exteriors i això moltes vegades es percep com un treball extra que, a més, no està ben reconegut", explica Sekulova. Les investigadores proposen incloure mòduls sobre aprenentatge i ensenyament a l'aire lliure en els programes de formació dels futurs mestres, així com oferir formació als professionals del sector educatiu. La pressió de les famílies també pot ser una palanca de canvi, asseguren.

Com a pròxims passos, Sekulova i Ruiz-Mallén proposen que es duguin a terme més estudis sobre les bones pràctiques i els factors que faciliten l'ús d'espais a l'aire lliure per a l'ensenyament. També és necessari aprofundir en la forma en què l'aprenentatge a l'aire lliure millora la consciència socioecològica i les competències de sostenibilitat en general.

Article relacionat

Filka Sekulova i Isabel Ruiz Mallén. The governance configurations of green schoolyards, Environmental Science & Policy, volum 156, 103752, ISSN 1462-9011 (2024): https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103752

Aquesta recerca afavoreix objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 3, salut i benestar; 10, reducció de les desigualtats; 11, ciutats i comunitats sostenibles; 13, acció pel clima, i 15, vida d'ecosistemes terrestres.