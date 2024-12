Trencar amb els rols tradicionals i propostes per alleujar la càrrega mental

Malgrat que les societats actuals han evolucionat cap a models més flexibles, els rols de gènere continuen profundament arrelats. Segons Núñez, "no és fàcil deixar de ser com la societat ens marca que hem de ser. Els rols són l'objectivació de la vida social i, tot i que cada vegada menys, encara necessitem el reconeixement social que aquests proporcionen".

Els experts també advoquen per desenvolupar polítiques que equilibrin la vida laboral i familiar, com ara horaris flexibles, serveis de cura pròxims i accessibles, i estratègies que valorin i comparteixin les tasques de cura en l'àmbit domèstic, a més de visibilitzar la càrrega mental. "Hem visibilitzat part del treball reproductiu, però ens falta visibilitzar i reconèixer tota aquesta càrrega mental per entendre que és feina i que genera molt soroll al cap de les dones", reclama Olivella. "Crec que també ho hem de mirar des d'una perspectiva més interseccional i entendre que hi ha grups de dones que, per raons de classe, no tenen la capacitat de delegar aquesta càrrega mental", reflexiona l’experta.

Redistribuir les responsabilitats familiars durant l'època de Nadal pot ser un desafiament, però Núñez suggereix alguns passos pràctics. El primer és promoure una mirada crítica, identificar i qüestionar les dinàmiques familiars tradicionals que perpetuen la desigualtat en el repartiment de tasques. A més, cal fomentar l'empatia, fer visible l'esforç que suposa l'organització nadalenca i compartir aquestes responsabilitats. És necessari involucrar tots els membres de la família i repartir les tasques per alleujar l'estrès de qui sol assumir la major part de la feina. Com defensa Maria Olivella, "és important visibilitzar aquestes tasques, considerar-les com a tals i repartir-les, encara que a vegades sigui difícil desprendre-se'n, perquè estan íntimament associades amb el rol de gènere femení".