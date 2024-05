La importància dels festivals de música clàssica

La recerca d'Oliva confirma que els festivals tenen la capacitat de determinar les identitats culturals a partir dels continguts que ofereixen. Els més massius i mainstream tenen interessos econòmics i busquen identificar el consumidor amb la marca. Això fa que congreguin grandíssimes quantitats de persones, la qual cosa té un impacte tant en l'àmbit cultural com en el sector de la música en directe.



"Augmenta l'eufòria dels festivals, però, al mateix temps, les sales de concerts estan morint, la gent consumeix música només per llistes i molts productors ja fixen els seus objectius tenint en compte el que demanen els festivals. En el món de la música mainstream, tot està molt determinat", explica Oliva.

"Els festivals de música clàssica són diferents, en ells hi ha diversitat d'intencions, perquè tenen la finalitat de cultivar l'audiència. No se centren només en l'enriquiment econòmic, en gran part perquè estan més finançats", explica.

El futur de l'estudi

Aquest estudi serveix per completar el treball de recerca d'Oliva, que unifica tres perspectives: la sociològica, que pretén comprendre els comportaments socials en els festivals de música; la psicològica, que comprèn l'anàlisi de les emocions de la música, i, finalment, la relacionada amb els estudis sobre esdeveniments per entendre la intencionalitat dels organitzadors i l'avaluació dels impactes dels festivals de música.



La recerca de la UOC ofereix una eina que podria utilitzar-se per mesurar l'impacte emocional dels festivals. Un recurs que, d'acord amb l'investigador, té una utilitat a llarg termini, per la qual cosa resulta especialment interessant per a l'Administració.

"Les empreses que es dediquen als festivals són curtterministes, amb objectius més centrats en el benefici econòmic de la propera edició. L'interès en tot cas hauria de venir de l'Administració, per entendre què estem deixant a la societat amb aquest boom dels festivals", conclou l'investigador de la UOC.

Emocions més intenses impliquen un impacte més gran

Per arribar a aquestes conclusions, l'investigador es va centrar en el festival de música clàssica Quincena Musical de Sant Sebastià. Després de cada concert, va realitzar enquestes en les quals avaluava quins sentiments havia despertat la música, amb quina intensitat s'havien presentat les diferents emocions i com això determinava la identitat cultural dels assistents.



"La meva principal conclusió és que les emocions positives i la identitat cultural es correlacionen positivament. Com més intensa és una emoció positiva derivada de la música, més creix el sentiment d'identitat cultural", explica l'investigador de la UOC.

La segona part del procés metodològic va consistir a fer entrevistes a persones del públic i de l'organització, per entendre què sentien durant el concert i com això els afectava culturalment i identitàriament.

"En el cas de la Quincena Musical, després dels concerts moltes persones van a prendre alguna cosa amb els artistes o amb les persones que han conegut al festival. És una manera de crear llaços i generar un sentiment de comunitat que, en aquest cas, s'ha repetit una vegada i una altra durant vuitanta anys. A més, gaudir del festival determina la relació dels assistents amb la cultura. Augmenta, per exemple, el seu nivell de coneixement i la seva afició per la música. Es tracta d'impactes positius molt rellevants", afegeix Oliva.

Aquesta recerca contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l'ONU número 4, d'educació de qualitat.

