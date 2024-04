Plataformes per aprendre un idioma i comprendre una altra cultura

Canals, que organitza a la UOC un programa d'intercanvis per a diferents nivells d'anglès dirigit a millorar les habilitats conversacionals dels alumnes, destaca que la disponibilitat de recursos fomentaria l'ús d'aquesta per part dels professors d'idiomes. "En aquest moment els suposa una càrrega de treball important que els pot desanimar", explica.



A Europa hi ha plataformes interessants per connectar professors i estudiants de diferents universitats o programes educatius. Dues de les més destacades són eTwinning , que posa en contacte professors i estudiants mitjançant una plataforma virtual i diferents eines web, i UNICollaboration , destinada sobretot a gent jove.

Una altra aplicació, Soliya , té un objectiu més ambiciós, perquè connecta estudiants universitaris de diversos països perquè, a més de practicar un idioma amb converses, puguin també millorar el seu coneixement de diferents cultures. L'aplicació proposa temes rellevants de la vida com la religió o els costums locals perquè els alumnes debatin entre si i comprenguin altres punts de vista.

Intercanvis en països en vies de desenvolupament

Els intercanvis d'idiomes virtuals són una tendència cada vegada més gran als països desenvolupats, però aquest auge encara no ha arribat a aquells en vies de desenvolupament. Per a Canals, les noves recerques haurien d'examinar les causes darrere d'aquest avanç tan lent en nacions en vies de desenvolupament —els problemes d'accés a la tecnologia, culturals, etc. "Seria bo veure com es podria incloure aquests països", assenyala, "i intentar buscar solucions per potenciar els intercanvis d'aquest tipus en altres contextos, en altres latituds, i en altres idiomes, potser més minoritaris".



Tal com mostra la recerca de la UOC, l'aprenentatge d'idiomes es podria beneficiar enormement dels intercanvis virtuals i les aplicacions d'intercanvi d'idiomes. Conèixer com es relacionen els participants i de quina manera aprenen és, per tant, necessari per crear millors situacions d'aprenentatge i aprofitar al màxim el seu potencial.