El catedràtic Hug March, distingit amb un ICREA Acadèmia

El catedràtic dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigador del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global ( TURBA Lab ) de l'Internet Interdisciplinary Institute ( IN3 ), Hug March, ha estat guardonat amb un ICREA Acadèmia 2023 . March és expert en sostenibilitat i transició ecològica, ecologia política, gestió del cicle de l'aigua i estudis urbans.

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ICREA és una fundació finançada per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'incorporar personal científic i acadèmic d'excel·lència al sistema universitari i de recerca de Catalunya. Treballa en coordinació amb les universitats catalanes i els centres de recerca per incrementar la competitivitat del sistema de coneixement en la integració de referents de recerca internacionals.

Per a l'investigador, aquest reconeixement suposa “un immens honor que, tot i premiar una trajectòria individual, també reconeix el treball i èxits col·lectius del grup de recerca TURBA Lab”. La concessió de l'ICREA Acadèmia brindarà a March l'oportunitat de desenvolupar de manera més intensiva la seva agenda de recerca en els pròxims cinc anys.

Donat el context d'emergència per sequera que viu el país, March actualment centra la seva recerca en la gestió de l'aigua urbana i en els canvis en el cicle hidrosocial que suposen noves tecnologies com la regeneració d'aigua. Juntament amb els investigadors i les investigadores del grup de recerca de l'IN3 i dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, també s'interessa per explorar, des d'una perspectiva crítica, els vincles entre transició ecològica i transició digital. Finalment, continua desenvolupant la seva agenda de recerca en ecologia política, amb un interès especial en qüestions de sostenibilitat urbana i metropolitana, però també en l'àmbit rural, en un context d'emergència climàtica.

Entre els científics més influents del món

March forma part de la llista dels científics més influents del món , ja que, segons el rànquing de la Universitat de Stanford del 2022, se situa entre el 2 % dels investigadors més citats de qualsevol disciplina. La llista inclou més de 200.000 professionals de la ciència d'arreu del món. El rànquing s'elabora anualment a partir de la informació que proporciona Scopus, una base de dades, propietat d'Elsevier, de referències bibliogràfiques i citacions d'articles de revistes revisats per parells, llibres i publicacions a congressos.

Entre els articles més citats, destaquen diversos treballs, com dos que van ser publicats a Progress in Human Geography —una de les millors revistes mundials de geografia—, que aborden, respectivament, la financerització del sector de l'aigua i l'impacte polític i ecològic de les males herbes . Aquest últim article està elaborat en col·laboració amb Lucía Argüelles , també investigadora del TURBA Lab.

Quart ICREA a la UOC