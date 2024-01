Articles, patents i estàndards d'internet

Xavier Vilajosana, actual vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, és investigador líder del grup Wireless Networks (WINE), adscrit a l'IN3, que treballa en l'estudi i el desenvolupament de tecnologies per millorar la manera com els dispositius electrònics i digitals capten la informació i la comuniquen. Per a Vilajosana, la presència d'investigadors de la Universitat en el rànquing mostra que "la investigació que fem des de la UOC és equiparable a la recerca que es fa en institucions amb molt més finançament i reconeixement científic". A més, també destaca que la inclusió a la llista "et permet veure on ets" i afegeix que "tenir perspectiva del context és positiu i necessari, ja que ens manté desperts i competitius científicament".

Respecte al paper de la investigació del seu grup de recerca, destaca que aquest rànquing no mesura només articles, sinó també "altres factors com patents i estàndards", i des de fa anys la recerca del grup WINE intenta donar resposta a les necessitats tecnològiques dels sectors industrials i productius. "Ens agrada ser a prop de reptes tecnològics que, un cop abordats, permeten a diferents entitats avançar en el desenvolupament dels seus productes o de coneixement. L'impacte el generem perquè coneixem molt bé els reptes i donem resposta a preguntes que es fan aquests sectors", subratlla. En aquest sentit, cal destacar que el catedràtic és autor d'estàndards d'internet: entre els anys 2018 i 2022, l'Internet Engineering Task Force (IETF), òrgan obert d'estandardització, va publicar diversos documents impulsats per l'investigador per estandarditzar aspectes de control de les xarxes sense fil de baix consum energètic.

Cap a una avaluació de la recerca més justa i responsable

Les citacions de publicacions que recull aquest rànquing són un dels elements que es fan servir per avaluar l'impacte científic. Per al vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, l'avaluació de la recerca és "complexa perquè no hi ha cap solució perfecta", i destaca la importància dels "models híbrids, en els quals tant els indicadors quantitatius com els qualitatius són emprats per entendre l'impacte de la recerca que es fa. Tanmateix, la clau del model és que cadascú es pregunti quina recerca fa, per què la fa i quina és la resposta que busca".

En aquest sentit, la UOC està alineada amb els moviments internacionals que aposten per una nova avaluació de la recerca. La Universitat va ser una de les institucions que el 2019 van signar la Declaració de San Francisco (DORA) per fomentar que l'avaluació de la recerca estigui basada en la qualitat i l'impacte, en el marc del Pla d'acció Coneixement Obert, que aposta per l'avaluació qualitativa de la recerca.

A més, el 2021, la UOC va ser una de les universitats que van constituir la Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA), un acord internacional d'organitzacions que fan recerca, organismes finançadors, autoritats i agències d'avaluació, així com associacions de les organitzacions de recerca, societats científiques i altres entitats rellevants, per treballar de manera conjunta a fi de millorar les pràctiques d'avaluació de la recerca.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.