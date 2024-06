Cada vegada que enviem informació per internet ens exposem a la manipulació de les nostres dades. Desenvolupar una eina nova per protegir les dades digitals d'una manera segura i assequible és el que ha fet un estudi recent liderat per la investigadora Tanya Koohpayeh Araghi, de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'estudi, que se centra en imatges mèdiques, ofereix avenços significatius en la protecció mitjançant una tècnica innovadora de marcatge d'aigua digital, una espècie de "segell digital" imperceptible que es col·loca en aquests documents. Les aplicacions d'aquesta tècnica engloben des d'imatges mèdiques —radiografies, tomografies automatitzades o ressonàncies magnètiques— i informes de telemedicina fins a la protecció de contingut multimèdia per evitar la difusió de notícies falses.

Publicat en obert a la revista Multimedia Tools and Applications, el nou mètode combina dues eines matemàtiques que es fan servir habitualment per crear marques d'aigua digitals: la transformació per ondetes discretes (DWT) i la descomposició de valors singulars (SVD), i afegeix en aquesta última una profunditat més elevada (una cosa semblant al fet de dur a terme una segona descomposició). El resultat són marques d'aigua digitals més fàcils de crear que aconsegueixen una defensa molt robusta davant de filtratges, processaments digitals de senyals i atacs geomètrics.

Evitar les manipulacions en les dades mèdiques

"El nostre estudi se centra en el desenvolupament de tècniques de marca d'aigua digitals millorades", explica Koohpayeh, investigadora del grup K-ryptography and Information Security for Open Networks (KISON). "No solament milloren la perceptibilitat i la robustesa, sinó que també redueixen la càrrega computacional, cosa que les fa més eficaces i accessibles", afegeix.

Aquests resultats, que els investigadors van provar en imatges mèdiques, són especialment rellevants.

Cada vegada que els metges fan servir internet per transferir imatges o fer un diagnòstic, les dades són vulnerables a atacs. Per això, és imprescindible que hi hagi alguna mena de protecció que asseguri la veracitat i la confidencialitat de les imatges. "És fonamental posar marques d'aigua digitals a tota mena d'imatges mèdiques, resultants de raigs X, TAC o ressonàncies magnètiques", explica Koohpayeh. "És la manera de garantir l'autenticitat i la integritat de les dades de salut", afirma.