Pantalles i consum compulsiu

L'estudi mostra que quan els estan sols davant les pantalles s'accentua la necessitat de consumir aquests productes i que, una vegada han començat a menjar-ne, sovint els és difícil parar i en fan un consum compulsiu. "Vam observar que alguns adolescents podien tenir sensació de culpa per haver consumit més productes dels que volien, i que fins i tot adoptaven actituds falsament compensadores, com fer més exercici", assegura Rodríguez.

Per a la segona autora de l'article, Anna Bach, investigadora del FoodLab, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i directora del màster universitari de Nutrició i Salut, "les pantalles poden estar privant dels efectes beneficiosos del menjar en companyia, o de la convivència familiar, associada a la dieta mediterrània, a més de facilitar que no arribin els senyals de sacietat".

Un altre factor que incrementa el consum d'ultraprocessats entre els adolescents és l'exposició a la publicitat dels productes, sobretot si la protagonitzen influencers. Tant Rodríguez com Bach creuen que seria necessari regular-ne la publicitat dirigida específicament als adolescents. "Cal anar més enllà de mesures informatives i no deixar-ho en l'autoregulació de la indústria, a més de fer promoció dels aliments frescos que integren la nostra dieta mediterrània", afirma Bach.

Georgina Pujol-Busquets, col·laboradora docent dels Estudis de Ciències de la Salut i coautora de l'estudi, afegeix que hi ha altres factors que cal tenir en compte, com ara "l'accessibilitat econòmica als aliments saludables —s'ha vist que hi ha un consum més elevat d'ultraprocessats entre la població de baix nivell socioeconòmic— i les pressions socials i culturals". Per a la investigadora, "seria interessant explorar com les tecnologies digitals es poden utilitzar per fomentar comportaments saludables entre els adolescents, per exemple, a través d'aplicacions de salut i programes educatius en línia".

La importància de l'educació i del menjar en família

L'educació nutricional, tant d'adolescents com de famílies, és una de les mesures que les investigadores creuen que podria contribuir a millorar els patrons dietètics dels joves. "Els participants de l'estudi es van mostrar receptius i interessats en aquest tema; els preocupava sentir-se forts i tenir un bon rendiment tant esportiu com acadèmic. Els adolescents requereixen més atenció, ja que solen estar una mica oblidats pel sistema sanitari", explica Rodríguez, que considera que en aquesta etapa es poden posar les bases de conductes saludables que ajudaran a prevenir malalties cròniques en l'edat adulta.

La investigadora també creu que és decisiu fer àpats en família i promoure la comunicació: "Estigueu tant temps com us sigui possible amb els vostres fills. Asseieu-vos a taula a menjar amb ells almenys una vegada al dia. Compartiu experiències i preocupacions. Cuineu junts i minimitzeu la compra de productes ultraprocessats. A més, restringiu el temps d'ús de pantalles i controleu les aplicacions que utilitzen", aconsella.

