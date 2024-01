La invisibilitat a les xarxes: l'efecte 'shadow ban'

Les xarxes socials no dormen, tot i que pot ser que, a vegades, la mateixa plataforma ens hi obligui i ens faci invisibles. Això és el que es coneix com a shadow ban o bloqueig a l'ombra. Alguns influencers, periodistes o celebritats ho han alertat, veient com les seves entrades o històries publicades no arriben a l'audiència. "Es bloqueja un usuari sense que l'afectat en sigui informat, és a dir, es fa de manera oculta, a l'ombra. Permet limitar la participació d'un usuari i al mateix temps evitar que reaccioni, perquè desconeix que està sent bloquejat", explica Silvia Martínez, directora del màster de Social Media de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . En poques paraules, patir shadow ban significa que el contingut creat sembla visible, però no ho és. A més, la xarxa no ho recomana (ni a la pàgina d'Explorar, ni al Feed, ni als Reels) o ni tan sols es pot trobar a través de l'eina de Cerca. "És un fenomen que no tan sols va lligat a dinàmiques internes i de transparència de les plataformes, sinó que també es fa servir com a queixa habitual d'alguns creadors de contingut quan consideren que no han arribat a la visibilitat merescuda", comenta Alexandre López-Borrull, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC .

El que encara queda per descobrir és què guanyen les plataformes amb aquest bloqueig i quins criteris utilitzen. Òbviament, la majoria de les plataformes no reconeixen de manera explícita aquesta pràctica. "Aquestes companyies presenten una sèrie de normes sobre quins continguts no estan permesos i les accions que es poden dur a terme en cas que les normes s'incompleixin, però a la pràctica ens trobem que la visibilitat dels continguts i el seu abast es veuen condicionats per l'aplicació d'uns algoritmes amb unes dinàmiques bastant desconegudes", adverteix Martínez. En aquesta línia, López-Borrull considera que aquests algoritmes i tècniques es poden fer servir com una forma de control. Les plataformes han afirmat que redueixen algorítmicament la participació dels usuaris amb contingut "límit" o bé "sensible", "nociu", "indesitjable" o "censurable", prenent adjectius diferents segons la xarxa. "Fan servir aquesta tecnologia per complir amb els requeriments que els demanen els governs de controlar els continguts, sobretot en temes sensibles i en relació també amb la desinformació; duen a terme tota una sèrie de filtres que a vegades no són prou transparents", afegeix. En una enquesta realitzada pel Center for Democracy and Technology (CDT 2022) a 1.205 usuaris de les xarxes socials, el 9,2% va declarar haver patit un bloqueig encobert. La plataforma amb més percentatge d'usuaris que creien haver patit shadow ban va ser Facebook (8,1%), seguida d’X (4,1%), Instagram (3,8%) i TikTok (3,2%).