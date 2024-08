Canvi de perspectiva

L'objectiu final és facilitar la inclusió social, educativa i laboral d'aquestes persones. Així mateix, el projecte dona suport a entitats públiques i privades en el disseny inclusiu i les estratègies que millorin l'accessibilitat dels seus productes i serveis.

I és que, com a característica diferencial, el projecte no se centra a ajudar directament les persones amb alguna dificultat amb la finalitat que puguin emprar tecnologies que no estan pensades per a ells, sinó que des d'Inclutic s'adrecen a la societat perquè implementi els canvis necessaris a fi d'incloure tothom. Així, els serveis d'aquesta plataforma s'orienten a escoles, biblioteques, centres comunitaris i hospitals, entre d'altres, perquè puguin atendre aquests col·lectius.

De moment, ja treballen amb administracions locals a les quals els ofereixen serveis per als seus centres en funció dels recursos i les necessitats que tenen. Fins i tot "hem implementat solucions per a persones que no es poden moure de casa i que han de cursar els estudis de manera virtual", assenyala Hincapié.

En aquest cas, un equip d'Inclutic es trasllada al domicili i determina què necessita aquesta persona per poder-se connectar. "Si només mou un ull o tan sols pot fer l'ullet, ho adaptem tot perquè pugui cursar primària o secundària. Treballem en zones molt deprimides socialment. A vegades, hem hagut de desmuntar el llit per poder posar un escriptori o arreglar les goteres de les cases perquè queia aigua sobre la tecnologia", explica aquest emprenedor.

Més de 25 anys d’experiència

El projecte Inclutic neix com una empresa derivada de Tecnoayudas, una companyia amb una experiència àmplia a Colòmbia en el sector. El 2003, Hincapié va impulsar la creació d'un dels webs colombians pioners sobre diversitat funcional i, més endavant, van crear l'ONG Corporación Discapacidad Colombia, sempre amb l'objectiu d'aconseguir que la tecnologia sigui una eina d'inclusió per a col·lectius tradicionalment exclosos.

"A finals dels anys noranta el desenvolupament tecnològic era explosiu i dibuixava un futur en què tot es gestionaria a través de la tecnologia. Recordo que llavors em vaig començar a preguntar com s'ho farien les persones invidents, per exemple, o sense mans, que històricament havien estat excloses", comenta aquest emprenedor, que destaca com el 2007 van treballar en col·laboració amb la Fundació Bill i Melinda Gates i la Fundació de l'artista Juanes per posar en pràctica un projecte de tecnologia orientat a víctimes del conflicte armat a Colòmbia, així com altres discapacitats. "Treballem en zones molt afectades per les mines antipersones del conflicte armat", recorda Hincapié.

Després d'anys d'experiència, aquest emprenedor va decidir cursar el màster de la UOC, i gairebé des del primer moment, va començar a traslladar el coneixement obtingut a l'empresa i a aplicar-lo per enfrontar-se al repte de connectar col·lectius vulnerables i oferir-los les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona. "SpinUOC ens va ajudar a materialitzar la idea que teníem de crear una oferta integral i automatitzada, que hem aconseguit escalar, per la qual cosa ara podem oferir servei fins a 500 centres alhora."

"Quan vaig decidir deixar la feina fa 16 anys, tothom em deia que era boig, perquè no hi havia seguretat econòmica pel fet que aquest mercat estava associat a persones de recursos escassos. Ara tots els meus amics tenen diversitat funcional, i això que abans no coneixia ningú", resumeix.

Aquest projecte emprenedor afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 10: Reducció de les desigualtats.