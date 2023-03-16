Comunicat de suport davant del devastador terratrèmol que ha afectat Myanmar i Tailàndia
Davant les conseqüències catastròfiques provocades pel terratrèmol i les rèpliques posteriors que han sacsejat sobretot els països de Myanmar i Tailàndia, la UOC trasllada el màxim suport i solidaritat a la comunitat universitària afectada, i lamenta profundament les pèrdues humanes i materials que s'han produït. Volem expressar el nostre condol a les famílies de les víctimes i ens sumem als missatges de solidaritat i suport adreçats al conjunt de la ciutadania afectada.
El terratrèmol ha tingut un impacte devastador amb un alt nombre de víctimes mortals, persones ferides i desaparegudes. Les zones més afectades han patit danys materials greus que dificulten les tasques de rescat i assistència. L'abast de la tragèdia posa de manifest la necessitat d'una resposta humanitària urgent per donar suport a les persones afectades.
A la UOC tenim divuit persones vinculades als països de Myanmar i Tailàndia. Ja ens hem posat en contacte amb totes elles per conèixer la situació en què es troben i per traslladar-los la nostra solidaritat en aquests moments tan difícils. A més, ens hem posat a la seva disposició per ajudar-les en cas de necessitat i, especialment en el cas de l'estudiantat, oferir-los mesures de flexibilitat en la docència o d'altres mecanismes que apliquem en aquests casos. Per canalitzar-ho, els hem recomanat que es posin en contacte amb el Servei d'atenció de la UOC o amb la persona que tinguin assignada com a tutor o tutora.
Com hi pots col·laborar
Diverses organitzacions humanitàries estan treballant sobre el terreny per garantir que l'assistència i l'ajuda arribin de manera eficaç a les zones afectades. En aquesta línia, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha mobilitzat dos milions d'euros per donar suport a la resposta humanitària.
Es desaconsella la recollida de material, ja que les entitats humanitàries estan actualment donant suport a les tasques de resposta immediata i canalitzen l'ajuda de manera centralitzada per optimitzar els recursos. En aquest context, es recomana fer donatius econòmics a les organitzacions que estan coordinant l'ajuda. Compartim la informació següent a fi que sigui útil a l'hora de col·laborar:
● Comitè d'Emergència: és una aliança d'ONG especialistes en ajuda humanitària (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International i World Vision), mitjans de comunicació, empreses i ciutadania creada l'any 2017. Està canalitzant la resposta a l'emergència.
● Espai web que ha habilitat la Creu Roja per recollir aportacions que contribueixin a garantir les tasques que estan duent a terme per ajudar les víctimes a pal·liar els efectes del terratrèmol.