La Càtedra UNESCO Pau Casals reivindica la creació musical col·lectiva i l'educació artísticaHi participaran músics de formacions com Tarta Relena i La Ludwig Band
El nostre dret a la música i a la formació musical està garantit en la societat en què vivim? Quin és el paper de la música en el món educatiu? Per què és important fer música junts? Aquestes són algunes de les qüestions que músics, activistes i experts acadèmics debatran a la IV Jornada de la Càtedra UNESCO Pau Casals, que tindrà lloc el 6 de maig a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), al carrer de Perú, 52, de Barcelona. Sota el títol "Fem música junts. Educació i participació creativa", la jornada s'emmarca en el llegat humanístic i musical de Pau Casals, que entenia la música com una expressió del millor de la condició humana.
"Més enllà del gaudi estètic, la música és —i ha de ser— una experiència de trobada, de cooperació, d'alegria compartida, d'exigència mútua i de respecte. En definitiva, tot allò que contribueix a fer créixer i enfortir l'esperit de comunitat i de ciutadania", explica el director de la Càtedra, el Dr. Joan Fuster Sobrepere, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, que protagonitzarà la inauguració institucional. La Càtedra UNESCO Pau Casals promou la recerca, la difusió i el debat sobre la dimensió musical i humanística del músic del Vendrell, a més dels valors que va defensar, com ara la pau i els drets humans.
Un dels atractius de la jornada és la participació de músics reconeguts, com les artistes Marta Torrella i Helena Ros, de Tarta Relena, un grup de música folk i gregorià progressiu; Quim Carandell, cantant de la banda de pop-rock La Ludwig Band, i el jove violinista i escriptor Abel Antón Delgado, entre d'altres. Des de la seva experiència personal en el camí de formar-se musicalment i esdevenir professionals, els artistes reflexionaran sobre la importància de fer música en col·lectivitat i del paper d'aquesta disciplina en el món actual.
Objectiu: educar-se en música i sensibilitat
"Tenir una educació musical i artística t'afila la sensibilitat i et fa ser més receptiu en les diferents formes de comunicació. Al mateix temps, la música té la propietat de poder ser una experiència col·lectiva. Fer música amb altres persones et fa sentir que ets una part indispensable d'un grup i en fa créixer la transcendència. Fer una obra amb altres artistes és una experiència molt enriquidora, t'amplia la sensibilitat cap a la col·lectivitat", expliquen la Marta i l'Helena, de Tarta Relena. Les dues barcelonines van començar a formar-se a la seva escola de primària; posteriorment, van cantar en agrupacions corals i, més tard, es van professionalitzar. Amb l'arribada del reconeixement, tant a Catalunya com en l'àmbit espanyol i internacional, van decidir dedicar-se exclusivament a la música i des de fa un temps triomfen amb una proposta musical que combina la tradició de la Mediterrània amb la modernitat de l'electrònica. A la pròxima edició del Sónar presentaran el seu últim àlbum, És pregunta.
Abel Antón Delgado, jove promesa del violí format a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), remarca "la importància de l'escolta en el nostre món, que és molt visual. Escoltar dona peu a una relació humana més saludable", assegura. El músic i escriptor —ell es considera tant instrumentista com poeta— lamenta que el sistema educatiu no doni la rellevància necessària a l'educació artística. Si bé ell va poder estudiar la primària i la secundària a l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell —l'únic centre de Catalunya que integra la música i la dansa en l'ensenyament general—, Antón considera que "l'ensenyament públic dona un paper secundari a la música i a les arts en general, i això és un error. L'educació artística hauria de tenir un paper fonamental en la societat. Cal una sensibilització més gran en aquest aspecte", assegura. Tot i la seva joventut, Antón té diversos projectes musicals, com l'agrupació Ars Movens i el quartet Metamorfosi, i participa en altres agrupacions, com l'Orquestra de Cambra del Penedès i altres projectes.
Tarta Relena, Abel Antón Delgado i Quim Carandell participaran en la taula rodona "Experiències musicals en companyia", que moderarà Anna Carné, professora de violoncel i coordinadora de ConArte, una plataforma que agrupa organitzacions que defensen els drets dels treballadors del sector artístic a Espanya.
Altres ponents destacats de la jornada seran Núria Sempere, directora de l'ESMUC; Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals; Anna Busquets, directora dels Estudis d'Arts i Humanitats, i Ester Bonal, professora de música i activista, directora d'organitzacions com EducArtS, El Teler de Música i Xamfrà.
A més, en la jornada, que començarà a les 9.45 hores i és gratuïta, hi participarà virtualment (hi intervindrà en vídeo) Paolo Bortolameolli, director musical de l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles i de l'Orquesta Simfònica Nacional Esperanza Azteca de Mèxic, i director convidat de la Filharmònica de Santiago de Xile.
Una societat poc interessada en la música
A la tarda tindrà lloc el debat sobre "Educació i participació creativa", que reivindicarà la necessitat de fer música i de fer-la de manera col·lectiva, i explorarà com garantir un accés més democràtic a la formació musical i a la pràctica cultural en general. Sobre aquest aspecte, les cantants de Tarta Relena opinen que "la formació musical al nostre país és força cara. Amb la xarxa d'escoles municipals de música s'ha fet més accessible, ja que permet que molts nens puguin rebre classes de música. Malauradament, la nostra no és una societat en què la música estigui gaire present, més enllà dels festivals d'estiu i altres grans esdeveniments. És una pena. Hi ha altres societats en les quals la música està incorporada al dia a dia. Tenir una formació musical és més que rebre classes, és saber escoltar, sentir-se part d'un col·lectiu que gaudeix de la música".
Després del debat, tindrà lloc el Plenari, en el qual el director de la Càtedra UNESCO Pau Casals donarà a conèixer els resultats del treball fet durant la jornada, i a continuació es faran les conclusions i el tancament, que aniran a càrrec del codirector de la Càtedra, Alfons Martinell.
La jornada és oberta a tot el públic i, per participar-hi, cal inscriure's-hi des del web.