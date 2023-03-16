La Universitat Oberta de Catalunya s'adhereix a la Declaració sobre el futur de les zones rurals de la Unió EuropeaEl document mostra el camí per construir comunitats rurals resilients davant els nous reptes mediambientals i socials
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s'ha adherit a la nova Declaració sobre el futur de les zones rurals de la Unió Europea i la política de desenvolupament rural, un document que exigeix un canvi radical en les polítiques rurals per garantir-ne la sostenibilitat i la resiliència en un moment clau de transició mediambiental i social. Els eixos principals demanen augmentar el finançament per a les zones rurals i assignar-lo a organitzacions que treballin pel territori; una millor governança que permeti implementar un sistema de protecció del medi rural i un enfortiment de les capacitats dels agents locals perquè puguin treballar en les necessitats de les comunitats.
La Declaració la signa el Grup de Coordinació del Pacte Rural de la Comissió Europea, del qual forma part la UOC, i estableix una proposta estratègica per als fons i les polítiques de la UE a partir del 2027. El Pacte rural és una iniciativa de la Comissió Europea que proporciona un marc de cooperació entre els diferents àmbits de la societat per cobrir les necessitats i les aspiracions dels habitants de les zones rurals.
La UOC ha participat en l'elaboració de la Declaració a través de la Xarxa UOC Rural, un espai de cocreació i transferència de coneixement que té per objectiu reduir les desigualtats territorials i enfortir les àrees rurals. Soledad Morales, coordinadora acadèmica d'aquesta Xarxa i membre del Grup de Coordinació del Pacte Rural de la Comissió Europea, ha liderat la participació de la Universitat en l'elaboració del document. "Aquesta declaració és important per construir comunitats rurals dinàmiques, resilients i capaces de contribuir a les transicions econòmiques, mediambientals i socials en què ens trobem immersos. Posa el focus en els eixos més importants per aconseguir aquesta fita i els organitza en clau europea", explica Morales, que és professora agregada dels Estudis d'Economia i Empresa, experta en turisme sostenible i directora del màster universitari de Turisme Sostenible i TIC.
Un treball conjunt amb entitats del territori
La UOC ha contribuït a la Declaració en col·laboració també amb ARCA, l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, una xarxa de grups que, amb la col·laboració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, treballen per dinamitzar el món rural i marítim, tot facilitant que les persones que hi viuen tinguin una millor qualitat de vida i més oportunitats. Per a Morales, la participació de la UOC en aquesta iniciativa "forma part del compromís de la Universitat per acompanyar els processos positius de transició ecològica, digital i social que tenen lloc a les àrees rurals. Ens preocupa el nostre impacte social, i formar part del Pacte rural de la Comissió Europea ens permet intervenir directament en el disseny i la creació de polítiques públiques en l'àmbit europeu", comenta la professora de la UOC.
L'adhesió de la Universitat a aquesta declaració és un procés coherent amb la visió de la UOC i la seva sensibilitat vers el rural proofing, atès que pot guiar en la creació de coneixement i permet a la Universitat fer de dinamitzadora del territori, acompanyant i col·laborant amb els agents del món rural. "És una oportunitat que tenim d'intervenir en els debats polítics de primer nivell en l'àmbit europeu", assegura Morales.
Com a signant de la Declaració, la UOC s'encarregarà de liderar tasques de difusió del document i dels seus objectius entre la comunitat UOC i també amb les institucions i estaments polítics que formen part de la Xarxa UOC Rural.