La UOC estrena col·lecció pròpia a la plataforma 3CatEl contingut audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya promou el talent i la cultura del territori català
La UOC fa un pas endavant en la difusió del coneixement en català amb l'estrena, el 5 de febrer passat, de la seva col·lecció de continguts a la plataforma 3Cat. Aquesta iniciativa, fruit de l'acord establert amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el juliol passat, converteix la UOC en la primera universitat amb presència en aquest espai de referència audiovisual a Catalunya.
Sota el títol "Formar, transformar", la col·lecció ofereix una selecció inicial d'onze títols que inclouen entrevistes, sèries divulgatives i pòdcasts. Entre els continguts disponibles, destaquen converses amb figures rellevants com ara el cineasta Albert Serra, l'expert en robòtica Vijay Kumar i la filòsofa Marina Garcés, així com sèries sobre economia solidària, economia col·laborativa i intel·ligència artificial aplicada a l'educació, amb la participació de diferents experts i expertes de la UOC. En l'oferta inicial també s'hi inclouen pòdcasts centrats en el benestar digital.
Aquesta col·laboració entre la UOC i 3Cat suposa una oportunitat per donar visibilitat a continguts acadèmics i divulgatius d'alt nivell, la qual cosa en facilita l'accés al conjunt de la societat. A més, la col·lecció continuarà creixent amb nous continguts i formats en quatre grans àmbits: cultura, pensament i humanitats; economia i reptes socials; educació i tecnologia; i salut, benestar i igualtat.
Els continguts de la UOC a 3Cat tenen una línia gràfica pròpia, dissenyada especialment per a la plataforma, que reforça la identitat visual de la Universitat en aquest nou canal.
La plataforma 3Cat, estrenada el 2023, té més d'1,2 milions d'usuaris registrats, 343.000 hores de contingut disponible, i el gener del 2025 va batre el rècord de reproduccions amb 21,3 milions. Amb aquestes dades, 3Cat és la gran plataforma de país, un espai digital de referència que aposta per la producció i difusió de continguts audiovisuals en català. Amb una programació diversa i accessible, té com a objectiu impulsar la creació cultural i el coneixement, fent arribar continguts de qualitat a tota la ciutadania i reforçant la seva presència en l'ecosistema digital global.