Les periodistes esportives, invisibles durant el Mundial de Futbol de Qatar a través de TwitchUna recerca revela que les dones periodistes només van representar un 6,7 % de les veus en les retransmissions de Twitch de la Copa del Món de Futbol del 2022
L'anàlisi de 292 hores d'emissió mostra una clara desigualtat en la representació i en els rols exercits
Una recerca duta a terme per Alba Adá Lameiras, docent d'Economia de l'Empresa a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), i Ana Bernal Triviño, professora i investigadora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha examinat la presència de dones periodistes esportives en emissions espanyoles pel canal d'estrímingTwitch en el Mundial de Futbol de Qatar del 2022. L'estudi, que va analitzar quatre programes esportius i cinc canals de periodistes a Twitch, reflecteix que les dones hi van participar 34 vegades, davant de les 475 dels homes. A més, el seu paper va ser majoritàriament secundari, amb intervencions esporàdiques i centrades en temes menors.
En el canal que més hores va emetre, El Chiringuito, hi va haver només una dona en tota la cobertura, mentre que en d'altres, com el del narrador esportiu Miguel Ángel Román, no se n'hi va incloure cap. L'estudi també ressalta que els homes van ocupar els llocs de lideratge en tots els espais i van deixar les periodistes en funcions secundàries, com la lectura d'anuncis.
“Noves formes emergents de comunicació esportiva continuen mantenint una pauta de sobrerepresentació masculina”
Per a les autores de l'informe, aquestes dades mostren que els canals digitals, com Twitch, malgrat que suposen una innovació comunicativa, no generen un canvi significatiu en la representació de les dones en el periodisme esportiu. En comptes d'avançar, en molts casos la situació ha empitjorat, amb la qual cosa s'han perpetuat els estereotips tradicionals en les noves generacions. "Després d'analitzar més de 292 hores, observem una mitjana d'un periodista esportiu cada 38 minuts i d'una periodista esportiva cada 9 hores", destaca Alba Adá Lameiras, investigadora del Grup de recerca d'alt rendiment en Gènere i Feminisme (FEMGEN) de la URJC.
Problema estructural
"Volíem descobrir si hi havia noves formes emergents de comunicació que suposessin un espai alternatiu per a les dones, i vam comprovar que es continua mantenint una pauta de sobrerepresentació masculina, sobretot en un àmbit com el del periodisme esportiu", assenyala Ana Bernal Triviño, del Grup de Recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME). Per a la investigadora, és una qüestió estructural que "limita veus alternatives i un altre tipus d'anàlisi, en aquest cas de companyes periodistes dones".
Les expertes apunten la necessitat de conscienciar les empreses i les grans corporacions comunicatives perquè siguin “conscients que la representativitat plural de la societat s'ha de produir en el sector” i que "els seus plans d'igualtat haurien d'anar encaminats també a diversificar les veus i el relat que finalment arriba a l'audiència".
Durant el Mundial de Qatar, la plataforma d'entreteniment Twitch es va consolidar com un espai de referència per al seguiment dels partits en directe. En aquelles retransmissions, en què van participar periodistes, exfutbolistes i creadors de contingut, es va oferir una alternativa als mitjans tradicionals i es va permetre una interacció directa amb l'audiència, amb una cobertura més dinàmica. Hi va destacar la participació de figures com Luis Enrique, exseleccionador espanyol, que va inaugurar el seu propi canal per interactuar directament amb els afeccionats, i va arribar a aconseguir audiències de gairebé 200.000 espectadors en la seva estrena.
Article relacionat
Adá-Lameiras, A. i Bernal-Triviño, A. (2024). "Women sports journalists on Twitch during the men’s football World Cup in Qatar". Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura, 71, 95-110. DOI: https://doi.org/10.5565/rev/analisi.3732
Aquesta recerca contribueix a l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 5, d'igualtat de gènere.
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