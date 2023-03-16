La UOC coordina un projecte per aplicar IA en competències educatives d'economia circularL'objectiu és crear un instrument interactiu que guiï el professor i l'estudiant perquè puguin desenvolupar coneixements i competències en aquest àmbit
Preparar els estudiants perquè tinguin coneixements i desenvolupin competències vinculades a l'economia sostenible significa preparar-los per a les demandes del mercat laboral
Cada europeu genera setze quilos de residus tèxtils anuals o, el que és el mateix, a la Unió Europea gairebé set milions de tones de roba i calçat acaben a les escombraries cada any (segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient). La majoria de residus es produeixen després de la venda, per bé que un 18 % prové de peces que no s'han venut en cap moment i de la mateixa indústria. L'impacte mediambiental, social i econòmic del consum de recursos i del desaprofitament de la indústria de la moda a escala global és aclaparador. Per reduir-lo, cal fomentar una economia circular que generi menys residus, que reutilitzi i recicli al màxim, i que sigui més eficient en l'ús dels recursos.
Aquest és l'objectiu principal del Pla d'acció d'economia circular dissenyat per la Unió Europea el 2020, una estratègia que busca impulsar, en tots els sectors productius, la transició cap a un sistema econòmic que redueixi la pressió en els recursos naturals alhora que reforci el creixement sostenible i la creació d'ocupació. En aquest pla, l'educació i el desenvolupament d'habilitats específiques de l'economia circular tenen un paper central.
“Es tracta d'una eina interactiva que, a través de diferents reptes, guia tant el professor com l'estudiant perquè puguin desenvolupar coneixements i competències en l'àmbit de l'economia circular”
Per donar suport a aquesta transició des de l'entorn educatiu, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) coordina el projecte Eco Circular AI, cofinançat per la Unió Europea i en el qual també participen l'Institut d'Estudis Financers (IEF) de Catalunya i la consultoria xipriota Innovade LI. Des de la UOC, el projecte està liderat per Elisabet Ruiz Dotras i Josep Lladós Masllorens, professors i investigadors dels Estudis d'Economia i Empresa, adscrits al grup Digital Business Research Group (DigiBiz).
IA per acostar l'economia circular a l'educació
L'objectiu del projecte és oferir una eina que utilitzi intel·ligència artificial (IA) per desenvolupar competències i coneixements relacionats amb l'economia circular. "Es tracta d'una eina interactiva que, a través de diferents reptes, guia tant el professor com l'estudiant perquè puguin desenvolupar coneixements i competències en l'àmbit de l'economia circular", explica Elisabet Ruiz Dotras. El desenvolupament d'aquesta eina ja està força avançat i, de fet, el 5 de març es va dur a terme un assaig de la plataforma anomenat dry run per valorar continguts, funcionament i facilitat d'ús, entre altres aspectes.
Tots els continguts de l'eina s'orienten al voltant de tres competències de l'economia circular: gestionar de manera sostenible els recursos naturals i materials de l'empresa, avaluar els riscos ambientals i socials que estan vinculats a l'activitat de l'empresa, i desenvolupar pràctiques empresarials que siguin ètiques i sostenibles amb un impacte positiu en la societat i el medi ambient. A més, tot està desenvolupat al voltant de quatre àmbits reals i molt pròxims al dia a dia de les persones:
- El primer és de coneixements bàsics i essencials per entendre què és l'economia circular.
- El segon s'orienta a canviar la indústria electrònica per construir un futur més verd i sostenible, ja que és una de les indústries amb més impacte. Segons l'eWaste Monitor, el 2022 es van generar 62 milions de tones de residus electrònics a tot el món.
- El tercer està relacionat amb la indústria tèxtil i, en particular, amb el sector de la producció de moda texana. D'acord amb el programa de medi ambient de l'ONU, fabricar uns pantalons texans consumeix, de mitjana, 3.781 litres d'aigua i genera 33,4 quilograms de diòxid de carboni, el principal gas amb efecte d'hivernacle.
- El quart i últim àmbit té a veure amb els residus de l'hostaleria, tant d'aliments com de plàstics i altres materials utilitzats per a l'embalatge o packaging. Cada habitant de la Unió Europea genera 186,5 quilos d'escombraries derivades de paquets i embolcalls alimentaris, segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient.
"Recentment hem tingut una reunió amb tots els socis del projecte per valorar els resultats del dry run i decidir com implementarem el projecte pilot, una prova que hauríem de fer abans de l'estiu", afegeix Ruiz Dotras. "Al setembre acaba el projecte i ja el tenim força avançat. A partir d'aquí, serà molt important fer molta difusió de l'eina, especialment en escoles de formació professional, per fer-la realment accessible per a tots els professors i estudiants", assenyala.
El potencial de la intel·ligència artificial en l'educació
Com a tecnologia innovadora, la intel·ligència artificial té el potencial de canviar el paradigma en tots els sectors d'activitat. Per exemple, quant a l'economia circular, pot servir, entre moltes altres coses, per optimitzar l'ús dels recursos i evitar desaprofitaments, per millorar la gestió dels residus i del reciclatge, per reforçar la sostenibilitat del disseny dels productes, o per desenvolupar plataformes d'economia col·laborativa que fomentin l'aparició de models de negoci realment circulars.
"Des del punt de vista educatiu, la IA pot facilitar la personalització de l'aprenentatge: pot adaptar-lo a les necessitats, el ritme i el perfil dels estudiants. També permet fer simulacions i apostar per l'aprenentatge en entorns virtuals complexos que simulin situacions molt més reals. A més, fa possible automatitzar moltes tasques, analitzar els resultats i millorar el sistema d'aprenentatge. Té un potencial enorme, com en tots els àmbits", afirma Ruiz Dotras.
L'eina que es desenvolupa dins del projecte europeu augmenta, a més, la preparació dels estudiants per atendre les demandes del mercat laboral. "La sostenibilitat i l'economia circular són un punt molt fort en l'Agenda 2030 i en les empreses. Si preparem els estudiants perquè tinguin coneixements i desenvolupin competències vinculades a l'economia sostenible, els prepararem per a les demandes del mercat laboral", afegeix la investigadora de la UOC.
Eco Circular AI està cofinançat per la Unió Europea (2023-2-ES01-KA210-VET-000180154).
Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom, i 12, garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.