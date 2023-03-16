La revolució laboral impulsa la demanda de formació flexible i contínuaEl 48 % dels espanyols apostaria per les microcredencials
Una enquesta de la UOC evidencia la necessitat d'apostar per noves fórmules formatives a fi de respondre als reptes del futur
Els espanyols demanen programes de formació flexible, en modalitat en línia i de curta durada, ja que el 46 % cerca millorar les seves habilitats per fer millor la seva feina. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Enquesta de necessitats de formació contínua que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha fet a 1.787 persones d'entre 25 i 65 anys per conèixer les seves necessitats formatives i la seva percepció de l'oferta disponible actualment.
De l'enquesta es desprèn que, encara que els graus i màsters s'han considerat tradicionalment com la via preferent a l'hora de formar-se, ara els espanyols opten majoritàriament pels cicles formatius per aconseguir els seus objectius de desenvolupament professional. De fet, aquesta opció és la més esmentada pel 59,43 % dels enquestats, davant del 55,68 % que ha triat els graus o les llicenciatures.
En aquest sentit, cal destacar que les microcredencials —una fórmula educativa que s'obre pas en l'ecosistema universitari espanyol per la flexibilitat que ofereix per actualitzar i adaptar els continguts a la realitat social i professional— superen per unes dècimes els màsters i els programes de postgrau (el 48,85 % enfront del 48,13 %, respectivament). Els MOOC (massive online open courses, cursos en línia massius d'accés gratuït), són l'opció formativa per al 43,76 % dels enquestats, la qual cosa reflecteix una tendència creixent pel que fa a programes més breus, però hiperespecialitzats, i en línia.
"Els canvis cada vegada més ràpids en el mercat laboral i els ritmes accelerats de la societat actual empenyen els treballadors a buscar alternatives de formació contínua curtes per adaptar-se a les noves demandes del mercat i aconseguir que la formació encaixi amb el seu mode de vida", explica Paula Pedro Aznar, sociòloga, politòloga i ajudant de recerca a la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral (UPAL) de la UOC. "En aquest sentit, la flexibilitat i l'especialització d'aquestes tipologies formatives s'ajusten a les noves necessitats dels treballadors", afegeix.
Noves fórmules educatives
L'auge de les microcredencials i dels MOOC no implica necessàriament un declivi ni desafecció per l'educació universitària tradicional, si bé és cert que, quan es va preguntar als enquestats per la formació feta en l'últim any, gairebé un terç va esmentar els MOOC. Un 17 % havia cursat cicles formatius i un altre 12 % havia participat en microcredencials. Finalment, una mica més del 28 % no havia rebut cap formació, la qual cosa evidencia que la formació contínua segueix sent un repte en les empreses espanyoles.
En aquest sentit, els programes de durada breu impartits en modalitat en línia i enfocats a l'especialització en determinats àmbits podrien respondre a algunes de les demandes del mercat a l'hora d'actualitzar els coneixements i les aptituds de la població activa. No obstant això, emergeixen altres desafiaments sobre aquest tema, com el fet que gairebé la meitat dels enquestats considera que té un bon coneixement de les habilitats necessàries per aconseguir els seus objectius professionals. Només al voltant del 10 % dels enquestats creu que els seus coneixements són baixos o nuls. Això evidencia un optimisme que no sempre s'alinea amb la percepció de les empreses, que sovint lamenten no trobar el talent que necessiten els seus negocis.
Un altre dels desafiaments és estendre el coneixement sobre l'existència de noves fórmules educatives, com les microcredencials. I és que l'enquesta destaca que 8 de cada 10 espanyols desconeix què són les microcredencials, i només un 22 % dels enquestats ha participat alguna vegada en una formació d'aquest tipus —del qual la UOC ofereix un ampli catàleg, amb més de 60 títols diferents—. "El concepte de microcredencial encara és recent i no està implantat en l'imaginari col·lectiu de la població activa", adverteix Paula Pedro Aznar. No obstant això, apunta que "tant des de la Unió Europea com des de les universitats s'ha donat un fort impuls a les microcredencials en els últims anys i, tot i que encara queda camí per recórrer, la combinació d'esforços entre la UE i les entitats educatives fomentarà un major coneixement i familiaritat amb les microcredencials entre els treballadors i les empreses".
Flexibilitat i economia
Les microcredencials i les formacions com els MOOC tenen al seu favor la capacitat d'oferir programes d'especialització o reciclatge professional amb una estructura modular flexible i adaptable a l'estil de vida de l'alumnat. De fet, el 14 % triaria aquestes formacions per l'actualitat dels continguts, mentre que el 13,82 % i el 13,49 %, respectivament, ho farien per la flexibilitat i el cost assequible.
En aquest sentit, els enquestats prefereixen formacions curtes, d'un màxim de 6 mesos de durada, i que requereixin una dedicació setmanal d'entre 5 i 20 hores, cursades en modalitat en línia. A més, i dins de la modalitat en línia, els espanyols prefereixen formacions asíncrones, és a dir, que no requereixin connectar-se a classes en directe i que, per tant, els permetin cursar els continguts en l'horari que triïn. Tot i això, un terç dels enquestats valoraria positivament un format mixt presencial i en línia.
Així mateix, i encara que un percentatge important dels enquestats cursaria formacions noves simplement per actualitzar-se o aprendre alguna cosa nova, el 32 % estaria disposat a pagar per una microcredencial oficial reconeguda en l'àmbit europeu, per la qual cosa valora el paper que aquestes formacions poden exercir a l'hora d'impulsar la seva carrera professional. "Els canvis en el mercat laboral fomenten la necessitat dels treballadors de formar-se o actualitzar-se (reskilling i upskilling) per adaptar-se a les noves demandes de les empreses. Les microcredencials tenen un paper important en aquest procés, ja que la seva flexibilitat permet tant adaptar-les als modes de vida dels treballadors perquè puguin formar-se al seu ritme com ajustar-les a les demandes canviants del mercat, a diferència de formacions més tradicionals, que són més rígides i en les quals fer canvis és més complicat", destaca l'experta. Com a exemple, posa algunes microcredencials de la UOC "amb formació molt demanada, que van des de l'anàlisi de dades fins al desenvolupament de soft skills, passant per altres temes com l'educació, la programació o la sostenibilitat".
Avantatges i desavantatges de les microcredencials
L'enquesta va incidir especialment en el paper de les microcredencials en l'actualització de les aptituds i els coneixements dels enquestats. Els principals beneficis que aporten aquestes formacions són les possibilitats de reciclatge i l'actualització professional (per al 41 %), la flexibilitat enfront de formacions de major durada (40 %) i continguts actualitzats i connectats amb la realitat (36,82 %).
Per contra, els enquestats van considerar un desavantatge la sobrequalificació dels títols oferts (35,81 %), l'escàs reconeixement i les opcions de convalidació d'aquestes formacions (33 %) i el poc aprofundiment en els continguts objecte del curs (29,77 %). Això dona pistes sobre les fortaleses i febleses de les microcredencials a l'hora de traçar estratègies per impulsar-les en l'ecosistema educatiu espanyol.
En tot cas, l'enquesta de la UOC reflecteix una nova realitat en els entorns universitaris. La digitalització i el ràpid canvi social i professional que aquesta nova realitat comporta exigeixen la convivència de diferents fórmules educatives que es complementin entre si i permetin als ciutadans aconseguir els seus objectius formatius i professionals amb flexibilitat, rapidesa i rigor.
"La transformació del mercat de treball motivada per la digitalització, l'automatització o la transició ecològica propicia demandes noves entre els ocupadors, la qual cosa al seu torn crea necessitats de formació contínua entre els professionals per adaptar-se a aquestes demandes. Aquest procés requereix ajustar l'oferta i crear nova oferta formativa per cobrir aquesta demanda creixent de formació. Apostar per formacions flexibles com les microcredencials i facilitar l'accés a aquesta mena de formació repercutirà de manera positiva tant en els professionals, que veuran com millora la seva ocupabilitat i s'impulsa la seva carrera professional, com en les empreses, que comptaran amb professionals actualitzats", subratlla l'experta sobre aquest nou fenomen en la formació universitària.