El Matí de Catalunya Ràdio del 25 de setembre s'emet des de la UOC

El Matí de Catalunya Ràdio del 25 de setembre s'emet des de la UOCLa Universitat acull un programa especial en el seu 30è. aniversari
Coincidint amb la commemoració del 30è. aniversari de la UOC i amb l'inici del nou curs acadèmic, el dijous 25 de setembre la Universitat Oberta de Catalunya acollirà al campus del Poblenou de Barcelona l'emissió en directe del programa matinal d'actualitat El matí de Catalunya Ràdio, conduït per Ricard Ustrell.
La programació especial començarà a les 9.00 h i inclourà continguts sobre la trajectòria i els projectes de futur de la UOC, a més d’incloure el testimoni de membres de la comunitat.
Aquest programa especial s'emmarca en la celebració del 30è. aniversari de la UOC. Després de commemoracions institucionals com la que va tenir lloc al Parlament de Catalunya a l'abril, l'emissió del programa especial permetrà acostar l'aportació social de la Universitat als 600.000 oients diaris d'El matí de Catalunya Ràdio, i reforçar la projecció pública de la Universitat i el reconeixement de la funció pública que duu a terme.