Plats preparats: com menjar saludable i sense culpa

Plats preparats: com menjar saludable i sense culpaUna experta de la UOC recomana prioritzar opcions amb baix contingut en sodi i greixos saturats, i combinar-les amb aliments frescos com ara fruites i verdures
Gaudir d'aquests productes de manera ocasional és viable sempre que es pari esment en la qualitat dels ingredients
Són una opció saludable els plats preparats? La demanda d'aquests aliments continua creixent gràcies a la seva varietat i accessibilitat, que els han convertit en una solució pràctica per als qui afronten les exigències d'una vida laboral accelerada. Un altre dels avantatges dels plats preparats és que ajuden a reduir el malbaratament, ja que, en estar distribuïts en porcions, s'evita l'excedent de menjar. Però triar sàviament és clau per mantenir una dieta equilibrada i sostenible i evitar els seus desafiaments nutricionals.
Entre els possibles riscos, molts plats preparats solen tenir un elevat contingut en sodi i greixos saturats, no tenen la fibra i els micronutrients essencials, i es presenten en porcions inadequades, explica la nutricionista i professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Patricia Martínez.
Comoditat i salut: l'equilibri necessari
Els plats preparats destaquen per la seva capacitat per estalviar temps a la cuina, un aspecte especialment valorat per les persones amb agendes laborals atapeïdes. "La varietat d'opcions disponibles, des de plats frescos fins a alternatives saludables, n'ha augmentat l'atractiu, i s'adapten a diferents dietes i preferències", explica Patricia Martínez. A més, el seu format en porcions facilita la preparació i contribueix a reduir el malbaratament alimentari.
No obstant això, Martínez recalca que no tots els plats preparats són iguals en termes nutricionals. "La qualitat varia depenent del tipus de plat, dels ingredients i dels mètodes de preparació. És essencial llegir les etiquetes i triar opcions amb baix contingut en sodi, greixos saturats i sucres", subratlla. Aquest enfocament permet aprofitar els beneficis d'aquests productes sense comprometre la salut.
Reptes per a la salut i el medi ambient
Malgrat la seva versatilitat, els plats preparats presenten desafiaments importants. "El sodi, utilitzat per potenciar el sabor i millorar la conservació a curt termini, continua sent un dels inconvenients més grans d'aquests productes", assenyala Martínez. Si no es controla, l'excés de sal pot contribuir a problemes com la hipertensió i les malalties cardiovasculars.
A més, Martínez aconsella que els plats preparats es triïn segons les malalties específiques: "El que és realment important en aquest cas és triar opcions baixes en sodi, en greixos saturats i en sucres, especialment per a les persones amb hipertensió o diabetis". En aquests casos, l'experta destaca la importància de complementar aquests aliments amb vegetals frescos i consultar un nutricionista.
Els greixos saturats i les calories que aporten les salses i els fregits són un altre obstacle perquè aquests productes siguin saludables. "Molts plats preparats, encara que siguin frescos, tendeixen a compensar amb greixos i additius el que perden en sabor en eliminar certs ingredients", adverteix la nutricionista. D'aquí la importància de revisar les etiquetes per prendre decisions informades.
A més de les etiquetes nutricionals, també hi ha les etiquetes verdes, que destaquen la sostenibilitat o les característiques ecològiques d'un producte, com, per exemple, la baixa petjada de carboni, la producció sostenible, l'ús responsable de recursos (aigua, energia) i l'ús de materials reciclables o biodegradables. En alguns sistemes d'etiquetatge, el color verd es fa servir com un senyal visual per indicar opcions més saludables o amb menys impacte ambiental.
L'impacte ambiental de l'embalatge de plàstic continua sent un punt feble en molts plats preparats. Encara que es fan avenços cap a materials més sostenibles, Martínez subratlla que "la cerca de solucions més respectuoses amb el medi ambient és necessària, però els consumidors han de prioritzar productes que equilibrin salut i sostenibilitat". Quant als ingredients, la solució és senzilla: la indústria ha de comprometre's de manera sostenible al fet que els plats preparats siguin de quilòmetre zero, la qual cosa reduiria la petjada de carboni i n'augmentaria la riquesa nutricional, segons afegeix la nutricionista.
Claus per a un consum equilibrat
La integració de plats preparats en una dieta saludable requereix una planificació conscient. És fonamental combinar-los amb aliments frescos, com ara fruites i verdures, que complementin el seu perfil nutricional. Això millora l'equilibri de la dieta, al mateix temps que aporta varietat i nutrients essencials, segons afirma la nutricionista de la UOC.
Planificar un menú setmanal és una altra eina fonamental per als qui desitgen incloure aquests productes sense comprometre la salut. "Elaborar un menú setmanal que inclogui plats preparats per a dies ocupats, complementant-los amb aliments frescos, permet optimitzar el temps i garantir que tots els grups d'aliments hi siguin presents", aconsella Martínez. A més, suggereix consultar un dietista per adaptar el menú a les necessitats familiars.
"La moderació és clau. Gaudir d'aquests productes de manera ocasional és perfectament viable sempre que es pari esment en la qualitat dels ingredients", recomana l'experta. Prioritzar opcions amb baix contingut en sodi i greixos saturats, així com complementar-les amb aliments integrals, millora el perfil nutricional dels àpats i ajuda a prevenir mancances.
Finalment, Martínez emfatitza: "Dedicar temps a l'exercici físic i ser conscients de com les nostres eleccions alimentàries afecten el nostre benestar és igual d'important". Amb planificació i eleccions informades, els plats preparats poden formar part d'una dieta funcional i equilibrada