La UOC enceta la quarta edició de Relats compartits amb la voluntat de continuar visibilitzant el talent de les autores literàries
Per quart any consecutiu, la iniciativa Relats compartits continua recuperant el llegat de la literatura creada per dones i promovent el reconeixement públic d'autores de l'Estat espanyol i d'arreu del món en llengua catalana, castellana, gallega i basca en la història de la literatura.
Relats compartits és un projecte impulsat per la Biblioteca de la UOC en col·laboració amb la biblioteca de la Universitat Camilo José Cela (UCJC), i amb la participació de l'Àrea de Cultura i el suport de l'Àrea de Comunicació de la Universitat. La iniciativa consisteix a recuperar el llegat de l'obra d'autores promovent l'enregistrament de lectures seleccionades que passen a formar part d'un banc públic i en obert d'audiolectures allotjat al web de la Biblioteca de la UOC.
La campanya s'obre amb motiu de Sant Jordi, i hi ha temps per apuntar-s'hi fins al 17 de setembre. Tothom que vulgui es pot inscriure a Relats compartits i seguir les instruccions incloses a la pàgina de la campanya.
En aquesta quarta edició, s'ha fixat l'objectiu de superar les 63 audiolectures que es van rebre l'any passat. Per això, s'ha impulsat el repte "100 dies, 100 audiolectures".
En aquesta quarta edició, la iniciativa manté la vocació de promoure el coneixement de la iniciativa i de fer créixer el nombre de participants entre la comunitat UOC i altres públics externs, com ara la Xarxa de Biblioteques Municipals i els clubs de lectura. També s'incorpora el testimoni de participants d'edicions anteriors, a més de la veu d'alguns membres de la UOC, que compartiran la seva experiència amb Relats compartits. És el cas de Marta Quintero, estudiant del Centre d'Idiomes Moderns, que va participar en l'edició anterior. "Al meu pare sempre li havia agradat llegir, però fa uns anys es va quedar cec i els audiollibres van ser la manera de poder continuar aquesta afició. Quan vaig veure que hi podia participar aportant la meva veu i llegint algun dels relats que proposava la UOC, vaig decidir que volia aportar el meu granet de sorra perquè gent com el meu pare pogués gaudir de les audiolectures", explica.
Qui hi pot participar?
Tota la comunitat UOC, els usuaris i el personal de biblioteques nacionals i internacionals, i els estudiants.
Fins al 17 de setembre, us podeu sumar a la iniciativa fent l'enregistrament d'un fragment de les obres de les autores que formen part del projecte i contribuir a visibilitzar el talent de les escriptores invisibilitzades de la nostra literatura. Podeu trobar la llista d'obres seleccionades amb autores en llengua catalana, castellana, basca i gallega a l'espai Relats compartits, inclòs al web de la Biblioteca. En aquest espai també hi trobareu les instruccions que us permetran completar tot el procés.
Així mateix, podeu participar en la iniciativa fent-ne difusió a les xarxes socials, amb l'etiqueta #RelatsCompartits. Relats compartits és una iniciativa de la Universitat Camilo José Cela (UCJC) i la UOC que va néixer l'any 2022 amb l'objectiu de visibilitzar el talent de les dones en la literatura promovent l'enregistrament de la seva obra en les diferents llengües oficials de l'Estat espanyol.