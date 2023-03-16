La UOC organitza el I Fòrum Internacional sobre Skills Intelligence en l'Educació Superior i PostsecundàriaEs presentaran investigacions capdavanteres sobre skills intelligence, IA, big data, microcredencials i orientació professional innovadora
La trobada tindrà lloc els dies 2 i 3 de juliol i comptarà amb la participació de més de trenta experts internacionals
Com es poden anticipar les competències que demanarà el mercat laboral del futur? Quin paper han d'exercir les universitats en aquesta transició? Aquestes preguntes seran els eixos vertebradors del Fòrum Internacional sobre Skills Intelligence en Educació Superior i Postsecundària (IFSI), que celebrarà la primera edició els dies 2 i 3 de juliol del 2025, en format totalment virtual. El fòrum està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i es presenta com un espai pioner per repensar l'educació superior i postsecundària des de la intel·ligència de competències (skills intelligence).
La cita reunirà més de trenta experts de referència en aquest àmbit, entre els quals destaquen Terence Hogarth (Universitat de Warwick), Kathleen deLaski (Education Design Lab i Harvard Project on the Workforce) i Konstantinos Pouliakas (CEDEFOP), juntament amb representants d'institucions clau com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), la Fundació Europea de Formació (ETF), la Universitat de Georgetown, la Universitat de Maastricht i la Universitat d'Aberdeen.
L'esdeveniment englobarà més de quinze sessions en directe, distribuïdes entre ponències magistrals, tallers pràctics, sessions paral·leles i espais de treball en xarxa (networking) adaptats a diferents fusos horaris. La rectora de la UOC, Àngels Fitó, que serà l'encarregada d'inaugurar el fòrum, va manifestar sobre aquesta primera edició que "davant dels reptes globals urgents, l'educació superior no només s'ha d'adaptar al camí cap a un futur digital, verd i equitatiu, sinó que l'ha de liderar. El desenvolupament d'habilitats crítiques interdisciplinàries empodera els estudiants per esdevenir agents de canvi. Convido la nostra comunitat acadèmica a participar en aquest esdeveniment com una oportunitat única per reforçar el compromís compartit amb la innovació i la responsabilitat social en l'educació superior".
Skills intelligence per transformar l'educació
L'objectiu del fòrum és doble: d'una banda, consolidar el camp emergent de la skills intelligence, la capacitat d'analitzar, anticipar i alinear les competències exigides en un mercat laboral i una societat canviants, i, d'altra banda, dotar les universitats, les administracions i els professionals d'eines concretes per transformar la formació, l'orientació i el desenvolupament professional al llarg de la vida.
El fòrum abordarà la skills intelligence en tota l'amplitud de l'educació postsecundària, des dels programes universitaris i de postgrau fins a la formació professional orientada a sectors específics, passant pel reciclatge professional a través de microcredencials i trajectòries modulars. També posarà el focus en els itineraris d'aprenentatge al llarg de la vida, amb enfocaments integradors que connecten qualificacions inicials amb estudis avançats, per facilitar l'ocupabilitat i l'adaptació contínua.
Segons Mitchell Peters, membre de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC i un dels organitzadors de l'esdeveniment, l'IFSI vol ser una cita de referència anual per a investigadors, responsables de polítiques públiques, ocupadors i professionals de l'educació que busquen anticipar-se a les transformacions del mercat de treball i millorar la connexió entre l'oferta educativa i les necessitats socials.
Tres eixos temàtics i sis línies de debat
El programa del fòrum s'articula entorn de tres grans eixos estratègics. El primer se centra en la construcció d'ecosistemes de skills intelligence que orientin la presa de decisions en l'àmbit educatiu, des de les polítiques públiques fins al canvi organitzatiu en les institucions. El segon gira entorn de les metodologies emergents i l'ús de tecnologies com la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades massives per anticipar i alinear competències. El tercer aborda com les universitats, les empreses i les persones es poden adaptar als canvis del mercat laboral i la societat més àmplia mitjançant l'aprenentatge al llarg de la vida, l'ús de microcredencials, i nous enfocaments d'orientació acadèmica i professional.
Convocatòria oberta de presentacions fins al 30 de maig
El fòrum ha llançat una convocatòria de comunicacions (call for papers) oberta a investigadors, responsables institucionals i professionals del sector educatiu i de l'ocupació. Les contribucions seleccionades es presentaran en format multimèdia (resum, vídeo i presentació) i formaran part de les actes públiques de l'esdeveniment.
A diferència d'altres congressos acadèmics, l'IFSI aposta per un format innovador de participació que inclou presentacions gravades, resums d'entre 250 i 500 paraules, transcripcions i presentacions de diapositives (PPT). Les propostes seran avaluades pel comitè organitzador en funció de la rellevància temàtica, el rigor metodològic, la claredat i la coherència, i el potencial impacte en polítiques, recerca o pràctiques.
El termini per a l'enviament de propostes acaba el 30 de maig. Les presentacions seleccionades disposaran de 15 minuts d'intervenció en directe i 5 minuts de preguntes.
Aprenentatge connectat, accessible i intel·ligent
Al llarg de dos dies, l'IFSI mostrarà exemples de bones pràctiques institucionals, eines d'avaluació del desajustament de competències, solucions tecnològiques per al disseny curricular, i estratègies per a una orientació professional més efectiva. També es debatrà sobre com incorporar aquestes innovacions en diferents sistemes educatius i regions del món.
S'habilitaran espais de treball en xarxa virtual, sessions gravades i fòrums temàtics per facilitar l'intercanvi entre participants de diferents zones horàries. L'accés a l'esdeveniment inclou suport tècnic, accés a materials i participació en grups de discussió.
L'IFSI busca establir les bases d'un nou marc per a l'educació superior: més àgil, més connectada amb el món laboral i més orientada al desenvolupament professional continu. Un espai per definir com ensenyar, aprendre i decidir en un món en transformació.
Els participants es poden inscriure a l'esdeveniment per mitjà de l'enllaç següent: https://symposium.uoc.edu/131964/tickets/international-forum-on-skills-intelligence-ifsi-in-post-secondary-and-higher-education.html.
Les persones que hi estiguin interessades poden enviar la seva proposta de resum per mitjà de l'enllaç següent: https://symposium.uoc.edu/131964/upload/international-forum-on-skills-intelligence-ifsi-in-post-secondary-and-higher-education.html.