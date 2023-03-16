Vuit consells per deixar de vaporejar el 2025

Vuit consells per deixar de vaporejar el 2025Un expert en tabaquisme de la UOC explica les raons per abandonar aquest hàbit
Tenir clara la motivació, trencar rutines i fer exercici físic són algunes de les claus per assolir aquest objectiu
El fet d'encetar un any nou sempre marca un abans i un després, també psicològic, que molta gent utilitza com a impuls per fer canvis en la seva vida. Alguns opten per començar a fer esport o menjar més bé, d'altres trien alguna activitat lúdica o formativa a la qual dedicar més temps, i hi ha moltes persones que decideixen deixar de fumar. L'auge del vaporeig, una alternativa al tabac que no està exempta de riscos, també obliga a pensar a deixar aquest hàbit.
La idea que vaporejar no és tan nociu com fumar és un mite. "No hi ha cap base científica per afirmar que el cigarret electrònic és menys lesiu, per diferents motius. El primer és que hi ha molt pocs estudis específics que valorin el dany de vaporejar; encara menys estudis a llarg termini, perquè és un fenomen relativament recent si es compara amb el consum de tabac", explica l'expert en tabaquisme Antoni Baena, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
En canvi, la ciència explica els seus riscos. "Els components principals del cigarret electrònic són la nicotina, una substància altament addictiva; substàncies facilitadores de la vaporització, com el polietilenglicol i el glicerol o el propilenglicol; additius alimentaris (E-1520, E-422 i E-1520) dels quals no es coneixen els valors segurs després de ser escalfats i inhalats, cosa que produeix formaldehids, acetaldehids i acroleïnes, cancerígens reconeguts i tòxics pulmonars; més de 15.500 saboritzants que, en descompondre's tèrmicament, donen lloc a aldehids cancerígens, i mentol, que, a més de saboritzant, suprimeix el reflex de la tos", enumera l'expert. Una col·lecció d'ingredients que no només converteixen en tòxic el vapor per als qui l'inhalen directament, sinó també per als qui estiguin al seu voltant: els vaporejadors passius.
Una prevalença preocupant
Des del 2005, a Espanya s'han succeït dues grans lleis antitabac que van aconseguir reduir sensiblement la xifra de fumadors. En el cas dels homes, es va passar d'un 31,6 % de fumadors el 2006, any de l'entrada en vigor de la primera llei antitabac, a un 19,4 % el 2020. Xifres que, des de fa alguns anys, conviuen amb les de consumidors de cigarrets electrònics. "Hi ha diferents enquestes que es fan periòdicament i que recullen el consum de diverses substàncies, entre les quals, les dels cigarrets electrònics entre el jovent, principalment, com l'informe Estudes (2023), Edades (2022) i algun estudi en el qual participa el grup de recerca Epi4health de la UOC amb la Universitat de Manresa. En resum, indiquen que, entre els estudiants d'entre 14 i 18 anys, un 54,6 % l'han consumit alguna vegada. Entre els adults, a Europa hi ha una prevalença d'ús diari del 2,4 % i en el 52,6 % dels casos es tracta d'un ús dual amb el tabac", explica l'expert. El 2014, la xifra de joves d'entre 14 i 18 anys que havien provat el cigarret electrònic era del 17 %, segons el primer informe esmentat.
De fet, se sol considerar el cigarret electrònic com una porta d'entrada al tabaquisme tradicional, sobretot entre el jovent. "El tabaquisme és la primera causa evitable de mort als països desenvolupats, i els vaporejadors, la seva porta d'entrada, a més de ser nocius i endarrerir l'abandonament de l'hàbit", afegeix.
Consells per deixar de fumar i de vaporejar
Amb aquest panorama, les raons per deixar de fumar o vaporejar s'acumulen. I, al contrari del que es pensa, per deixar el tabac no hi ha dreceres ni remeis màgics. Per deixar de consumir, sigui tabac o vaporejadors, cal cenyir-se als mètodes demostrats científicament com més eficaços. En aquest sentit, el professor Baena recull vuit passos perquè el procés tingui èxit:
- Tenir clara la motivació i l'objectiu de deixar-ho: millorar la salut i evitar una addicció.
- Fixar una data per començar i llençar tot el que es tingui per vaporejar.
- Identificar els moments, les emocions i les situacions que afavorien el vaporeig i, inicialment, evitar-los fins a tenir-los controlats.
- Buscar ajuda professional, sobretot, o de familiars i amics.
- Consultar amb un professional de la salut sobre l'ús de tractaments de primera línia per abandonar el tabac (farmacològics i psicològics).
- Trencar rutines i mantenir-se ocupat i distret.
- Fer esport per adonar-se de les millores físiques que deixar de vaporejar o de fumar aporten a la salut.
- Felicitar-se per l'esforç.
"Si s'haguessin de triar només cinc raons per deixar de vaporejar, la primera seria que vaporejar té un impacte directe, ràpid i clar sobre la salut. La segona és que molts líquids contenen nicotina, encara que no ho indiquin, ja que no segueixen una regulació i control estrictes, de manera que clarament provoquen addicció. La tercera raó és que es desconeix l'impacte a llarg termini de l'ús de vaporejadors, per la qual cosa, com més aviat s'abandoni l'hàbit, millor. La quarta raó és l'impacte ecològic dels cigarrets electrònics, que cada vegada és més gran, especialment en el moment en què han aparegut els d'un sol ús, productes que molts països ja estan prohibint. Finalment, no ajuden a deixar de fumar, només afavoreixen el consum dual", conclou l'expert.