La UOC i l'IEC refermen el seu compromís amb la divulgació científica en català amb el llançament del pòdcast 'Evidentment'La seu de l'IEC ha acollit la presentació de la iniciativa, en el marc de la qual aquest 21 de gener s'han publicat dotze capítols nous sobre ciència i tecnologia en què participen acadèmics de les dues institucions
Els capítols estan disponibles en diferents plataformes i aviat també es podran trobar a 3Cat
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) han presentat aquest dimecres Evidentment, el nou pòdcast de ciència i tecnologia que les dues institucions produeixen conjuntament. L'acte, que s'ha celebrat a la seu de l'IEC, ha servit per refermar la voluntat de col·laboració per treballar a favor de la divulgació científica en català, a fi de facilitar a la ciutadania en general l'accés al coneixement especialitzat. Tant la rectora de la UOC, Àngels Fitó, com la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, han ressaltat la necessitat d'enfortir l'ús de la llengua catalana en l'àmbit universitari i han subratllat la importància d'emprendre accions concretes, com el nou pòdcast, en el marc d'acords com el Pacte Nacional per la Llengua o el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca a Catalunya. La iniciativa compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.
Evidentment és un compendi de 24 capítols que busca apropar la ciència en català a la ciutadania amb un llenguatge exigent, però accessible, i amb la participació d'acadèmics rellevants tant de la UOC com de l'IEC. Els primers dotze capítols, que tracten qüestions com ara el pensament crític, la cultura científica, el benestar planetari, el genoma o la IA, estan disponibles a Spotify, YouTube i via web des del desembre passat, i des de dimarts passat se n'han estrenat dotze més. Aquest segon bloc inclou capítols sobre l'economia de dades, la bretxa digital o la neurociència, entre d'altres. Tot el material estarà disponible també a partir del 28 de gener al 3Cat, dins de la col·lecció que la UOC té en aquesta plataforma.
L'acte a la seu de l'IEC ha consistit en una conversa entre Teresa Cabré i Àngels Fitó, moderada per la periodista Jèssica del Moral, amb la participació d'alguns protagonistes del pòdcast, com ara Marina Garcés, filòsofa i professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC; Salvador Macip, director dels Estudis de Ciències de la Salut; Jordi Camí, director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), vicepresident de la Fundació Pasqual Maragall i membre de l'IEC, i Joana Maria Pujadas, també professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC.
Tecnologia, pensament crític i català
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha destacat que Evidentment és una iniciativa que "està molt en l'ADN" de la institució perquè entrellaça la tecnologia amb el pensament crític i la llengua catalana. Fitó ha afirmat que el conjunt de capítols és un producte d'alta qualitat que ofereix també un alt servei a la societat. "En el context actual, fer visibles aliances que tenen un valor social, en un àmbit compartit, és més oportú que mai", ha manifestat la rectora, que ha reiterat la rellevància de la iniciativa pel fet que "dues institucions amb reputació científica i compromís amb la llengua catalana es posin d'acord per oferir un servei al conjunt de la ciutadania".
En la mateixa línia, la presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, ha assenyalat que Evidentment persegueix "tres objectius singulars, estratègics i importants per al país". En primer lloc, ha destacat "l'extensió del coneixement científic per fer-lo païble per a un públic que no hi té accés directe". També ha ressaltat que es tracta d'una "acció de normalització lingüística", ja que amplia els registres d'ús del català a través d'un recurs de material de formació al servei de les universitats per generar "discurs en català sobre temes de ciència". Finalment, Cabré ha afegit que es tracta d'una acció de compromís amb el Pla d'enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya, tant pel que fa a la docència com a la recerca, "àmbits en què s'ha manifestat l'existència d'un dèficit de discurs en català".
Fitó ha remarcat que el pòdcast respon també a la "necessitat de prestigiar l'ús del català" i ha reivindicat, a més, que aquesta llengua no sigui un llast en la carrera acadèmica. "Hem de garantir que el seu ús com a mínim no penalitzi", ha insistit. Una opinió compartida per Cabré, que ha assegurat que "l'ús social en el conjunt de la recerca i la ciència depèn molt de la sensibilització que tinguem els ciutadans catalanoparlants per avançar en el terreny dels usos del català" i la concreció d'accions en el marc d'iniciatives com el Pacte Nacional per la Llengua.
La veu dels protagonistes
En el transcurs de la conversa han intervingut alguns dels protagonistes del pòdcast, que han destacat la importància d'aquest nou recurs. La filòsofa Marina Garcés ha celebrat que el pensament crític hagi estat incorporat a la proposta i ha defensat l'esforç conjunt de la UOC i l'IEC per promoure l'exercici de divulgació en català que parteix de la interrogació. "Divulguem per fer pensar. Una divulgació que no ajuda a pensar és producció i consum de continguts, molt lluny del que es vol fer amb aquest projecte", ha remarcat la filòsofa. Garcés també ha incidit en el fet que el pòdcast "trenca jerarquies d'espai i temps" i acosta el coneixement a persones que no hi poden accedir fàcilment.
Evidentment es presenta també com un instrument d'utilitat per fixar referents clars de coneixement, com ha destacat el metge Salvador Macip. "Aquest pòdcast serveix per donar referents i prescriptors de confiança, gent que ha passat un filtre i una validació", ha afirmat. Macip ha valorat que des de les institucions es pugui "sortir a explicar amb rigor i donar oportunitat als experts" i també ha defensat el paper dels mitjans tradicionals davant la pseudociència i el populisme. "L'única manera de sortir d'aquest forat és recuperar aquesta capacitat d'entendre qui són els referents i qui té el coneixement", ha afegit.
La intel·ligència artificial generativa (IAG) ha estat una de les qüestions que els experts que participen en el pòdcast han posat sobre la taula. Jordi Camí, que hi parla sobre el frau en les publicacions científiques, ha advertit que "la raó primigènia de compartir el saber [a través de la publicació] ha quedat emmascarada i soterrada per la publicació concebuda com a mercaderia". Camí ha introduït en el debat que la publicació científica "s'ha posat en el centre de processos de promoció professional en el món de l'empresa i l'acadèmia" a l'hora d'obtenir ajuts, i que "actualment assistim a la decadència final d'aquest model". Tot i el diagnòstic, Camí afirma que "hi ha recorregut per resoldre-ho, però si no es modifiquen els incentius que porten a tots aquests efectes indesitjables, el problema no farà res més que continuar creixent".
Per la seva banda, la professora Joana Maria Pujadas ha reflexionat sobre el paper fonamental per promoure la igualtat entre dones i homes: "L'educació és una palanca per evitar la precarietat. L'ascensor social funciona més si l'educació funciona; per això, l'educació ha d'estar al centre de tota política". Precisament aquesta és la temàtica que tracta la professora al capítol titulat "Desigualtats i bretxa digital".