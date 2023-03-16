Les universitats catalanes culminen el projecte UniAct! per transformar la cooperació universitària a favor de la justícia globalLa UOC participa en l'acte de cloenda celebrat a Girona, on s'han presentat nous instruments de finançament i propostes de reconeixement acadèmic per a la cooperació al desenvolupament
La Universitat de Girona (UdG) ha acollit el 4 de juny la jornada de cloenda del projecte interuniversitari UniAct!, després de dos anys desplegant un seguit d’accions per a l’impuls de la cooperació al desenvolupament i la justícia global a les universitats catalanes. La trobada ha aplegat un centenar de representants institucionals, acadèmics i agents de la cooperació per presentar els resultats de les línies de treball desenvolupades, consolidant la iniciativa com a espai de referència per a la cooperació universitària i la transformació social.
UniAct! és la primera experiència de col·laboració articulada entre les universitats catalanes, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD). Durant el període 2024-2026, la iniciativa ha permès vincular la comunitat universitària amb l’educació per a la justícia global i ha representat un salt de qualitat en l’articulació de l’administració pública amb les universitats —i de les universitats entre si—, augmentant la capacitat d’impacte de tot el sistema universitari català.
En aquest marc, s’han desplegat set línies de treball que han abordat àmbits tan diversos com la formació en justícia global, la recerca en cooperació, l’aprenentatge servei i la creació de continguts divulgatius, entre d'altres.
Una de les accions més destacades ha estat el curs interuniversitari de justícia global, ofert a la vegada a deu universitats catalanes i estructurat en dotze blocs temàtics amb recursos audiovisuals i materials aplicats. La iniciativa ha assolit 1.394 persones inscrites i 1.066 participants que han completat la formació, amb una valoració mitjana de 4,3 sobre 5, destacant especialment l’impacte en el compromís ètic i la ciutadania global. De la UOC, 200 persones han realitzat el curs.
El paper de la UOC: repensar els instruments i el reconeixement acadèmic
La UOC ha tingut un paper destacat en l'acte amb la presentació del Resultat 5 (R5), centrat en el disseny d’un sistema d’instruments de finançament i d’incentius per a la cooperació. Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, ha exposat els reptes de futur d'aquest eix estratègic i ha destacat que el projecte consolida el mandat de posicionar el sistema universitari com un agent estratègic capaç de generar coneixement i d’oferir formació global dins la política pública de cooperació. Així mateix, s'ha posat de manifest la necessitat de fer efectiu el reconeixement de la cooperació en les estructures universitàries —aconseguint que es valori justament en l'avaluació del professorat— i de desplegar els instruments de finançament proposats per superar barreres administratives.
El projecte UniAct!, liderat per la UdG, s’ha desenvolupat en el marc de la Xarxa Tècnica de Cooperació, Voluntariat i Refugi del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i ha comptat amb el finançament de l’ACCD, en coordinació amb el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya