El clúster ODS 3 de salut i benestar de la IAU és una xarxa oberta formada per institucions d'educació superior repartides pels cinc continents i està dinamitzat per l'eHealth Center de la UOC. El clúster té com a objectiu defensar una educació superior que promogui un enfocament integrat de la salut en suport de l'equitat i el benestar arreu del món, en línia amb l'Agenda de les Nacions Unides per al 2030.