Un any més se celebra el Dia Mundial de les Malalties Tropicals Desateses (NTD, per les seves sigles en anglès), unes patologies que afecten més de mil milions de persones arreu del món. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mitjançant els esforços realitzats des del grup de recerca eHealth Lab, està completament compromesa amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en aquesta lluita. Fruit d'aquesta col·laboració és el protocol Assessing the Quality of the World Health Organization's Skin NTDs App as a Training Tool in Ghana and Kenya: Protocol for a Cross-sectional Study, publicat recentment.

L'OMS i la UOC, compromeses contra les NTD

Les malalties tropicals desateses són un conjunt de malalties infeccioses causades per bacteris, virus, protozous i helmints que es donen en zones tropicals amb rendes baixes i mitjanes d'Àfrica, Àsia i Amèrica. "Són malalties com la dracunculosi, la lepra, el dengue, la leishmaniosi, el pian o la malaltia de Chagas", explica Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. "L'OMS ha fet una llista de vint patologies i, tristament, el que tenen en comú és precisament el que ens fa commemorar-ne el dia mundial: que no els prestem prou atenció. Globalment, duem a terme poca recerca científica i no dediquem suficients esforços al que les podria eliminar: la pobresa", recalca Aymerich.

"A la UOC posem el nostre gra de sorra col·laborant amb l'OMS, i esperem continuar investigant i formant per poder aconseguir una de les fites esperades en l'objectiu 3 de l'Agenda 2030 de l'ONU: posar fi a les epidèmies d'NTD", afirma la vicerectora. Gràcies a les recerques dutes a terme, l'equip de Carme Carrion Ribas, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i coordinadora científica de l'eHealth Center, ha publicat recentment el protocol esmentat. Aquest és part d'un estudi molt més important per avaluar l'aplicació mòbil Skin NTDs, que, desenvolupada juntament amb Mireia Cano, del grup de recerca eHealth Lab, que lidera el treball de camp, té com a objectiu ajudar els professionals sanitaris que estan sobre el terreny. Això ajudaria a millorar el coneixement d'aquestes malalties oblidades, de manera que també millorarien el diagnòstic i la possibilitat de tractament i prevenció.

"L'avaluació" —explica Carme Carrion sobre l'estudi que s'està desenvolupant— "consisteix a demanar la participació de cinquanta professionals de Ghana i Kenya. Aquests han de fer servir l'aplicació durant uns dies i, posteriorment, han de respondre una sèrie de preguntes basades en una eina estandarditzada anomenada uMARS." En l'avaluació, el protocol Assessing the Quality of the World Health Organization's Skin NTDs App as a Training Tool in Ghana and Kenya: Protocol for a Cross-sectional Study ha de determinar els paràmetres per executar-la de la manera més eficient i rigorosa. "S'estan creant grups focals en línia amb alguns d'aquests cinquanta professionals per entendre què s'amaga darrere dels valors numèrics de l'avaluació i, sobretot, identificar àrees de millora", comenta l'experta.

Skin NTDs, una aplicació mòbil per visibilitzar la malaltia

"Les malalties tropicals desateses són malalties poc conegudes i en què s'inverteixen pocs recursos, tant pel que fa a recerca com a diagnòstic, maneig i prevenció", confirmava Carme Carrion. "Eines de salut mòbil com l'aplicació Skin NTDs són oportunitats molt interessants per facilitar i complementar la feina dels professionals amb la finalitat de visibilitzar més aquestes malalties i millorar-ne el diagnòstic. L'OMS fa temps que aposta per la salut digital com a eina per poder fer arribar la salut i el maneig de malalties a qualsevol racó del planeta, per molt aïllat que estigui", apunta la professora.

"Skin NTDs ja es troba en la seva tercera versió i, com sol passar amb les aplicacions mòbils en tots els àmbits, cada nova versió millora l'anterior i hi afegeix coses noves. Actualment, s'està apostant per afegir elements d'intel·ligència artificial que permetin un millor diagnòstic diferencial, i per això es compta amb les imatges que els professionals fan sobre el terreny de les lesions cutànies", explica Carrion.

Un detall important que destaca la investigadora és que molta de la població afectada no són persones amb el color de pell típic de les poblacions dels països de renda alta. "Hi ha poques imatges que s'hagin fet amb persones el color de pell de les quals és divers, i és molt important alimentar els algoritmes amb imatges de la població susceptible de patir aquestes malalties. Per tant, l'adquisició d'aquestes fotografies és clau per millorar la qualitat de l'aplicació", indica l'experta.

Malgrat els ràpids avenços que s'estan obtenint en el projecte, encara queden moltes barreres que cal superar, segons comenta. "Es dona el cas que algunes de les malalties sembla que gairebé no existeixen, o bé no són endèmiques de determinades regions, fins que es capaciten els professionals de la zona i es fa una cerca activa de casos. Llavors, el nombre de casos es dispara, no perquè augmenti la incidència de la malaltia, sinó perquè se'n millora el coneixement. Tant en prevenció com en inversió per a la recerca, l'ús d'eines digitals pot ser clau per obtenir millors resultats. Un altre aspecte molt rellevant és l'estigmatització que pateixen les persones afectades per les malalties tropicals desateses de la pell, entre elles la lepra, atès que les lesions són molt visibles i generen rebuig tant en l'àmbit escolar com professional o social. Sovint, les persones més afectades i estigmatitzades són les dones amb menys recursos", incideix Carrion.

Col·laborant amb l'OMS des del 2018

"La UOC és centre col·laborador de l'OMS en salut digital des del 2018", explica Marta Aymerich. "En particular, en l'àmbit de les malalties tropicals desateses, la col·laboració amb l'OMS es concreta en l'eHealth Lab amb diferents iniciatives de recerca i també de formació, comptant amb diverses edicions del curs UOC-OMS, en anglès i en francès, sobre el maneig de les NTD", afegeix la vicerectora.

"Quant a la recerca" —continua—, "a l'actual projecte sobre l'avaluació de Skin NTDs, el van precedir altres dos en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut. El primer, per proposar un model de disseny d'aplicacions per al maneig de malalties tropicals desateses; el segon, el Leishguide, que se centrava en una d'aquestes malalties, la leishmaniosi cutània, i va consistir a estudiar l'impacte sobre el maneig de la leishmaniosi cutània arran de la implementació de la guia de pràctica clínica de l'OMS al Marroc."

La recerca és sempre de caràcter global, internacional. El paper que exerceixen aquests equips de recerca n'és una mostra. "Sempre generem coneixement a partir del que ja s'ha generat des de qualsevol part del món", confirma Aymerich. "La col·laboració amb una organització de caràcter global com l'OMS significa tenir a l'abast tot aquest coneixement i investigar, formar i divulgar per continuar-lo augmentant, esperant que arribi un dia en què no es mori ningú a causa d'una malaltia que es pugui prevenir. Per poder-ho veure, com sovint afirma el director general de l'organització, hem de treballar per un dret humà fonamental, el dret a la salut per a tothom a tot arreu", conclou l'experta.

Solucions digitals per millorar la feina dels professionals de la salut

Skin NTDs és només un dels projectes que ha desenvolupat el grup de recerca eHealth Lab de la UOC. El laboratori focalitza la seva activitat entorn del disseny, la implementació i l'avaluació de diverses solucions digitals per millorar l'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència de diferents intervencions dirigides tant a professionals de la salut com a la ciutadania en general. A més del projecte d'avaluació de l'aplicació mòbil Skin NTDs, desenvolupada per l'OMS, les investigadores han aprofitat per ressaltar altres projectes destacats.

Projecte EVALAPPS : disseny i validació d'una eina per avaluar l'eficàcia i la seguretat de les aplicacions mòbils destinades al maneig del sobrepès i l'obesitat.

: disseny i validació d'una eina per avaluar l'eficàcia i la seguretat de les aplicacions mòbils destinades al maneig del sobrepès i l'obesitat. Projecte DARWeb : disseny d'una aplicació web per al maneig del dolor abdominal recurrent en població infantil.

: disseny d'una aplicació web per al maneig del dolor abdominal recurrent en població infantil. Projecte DARWeb : disseny d'una aplicació web per al maneig del dolor abdominal recurrent en població infantil.

: disseny d'una aplicació web per al maneig del dolor abdominal recurrent en població infantil. Projecte AUTAPP : disseny d'una aplicació (TEApp) per ajudar la persona amb trastorn de l'espectre autista (TEA), o els seus familiars, a comunicar-se amb els professionals de la salut, que està en desenvolupament.

: disseny d'una aplicació (TEApp) per ajudar la persona amb trastorn de l'espectre autista (TEA), o els seus familiars, a comunicar-se amb els professionals de la salut, que està en desenvolupament. Projecte eTRAMS: identificació de les millors estratègies i disseny d'una aplicació web que les inclogui perquè les guies de pràctica clínica (basades en l'evidència científica) siguin aplicades a la població diana més eficientment.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3: garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.