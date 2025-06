Assessorament i formació

El nostre equip d’investigadors, dissenyadors i desenvolupadors treballa per desenvolupar solucions que ajudin a fer un pas en la millora de la qualitat de vida de les persones. No hi ha cap projecte igual, tots els reptes són diferents i des de l’eHealth Center hi donem una solució exclusiva i adaptada. A l’eHealth Center de la UOC som especialistes en investigació sobre eines de salut digital i estem oberts a col·laborar amb organitzacions del sector per a aportar proves científiques.



Oferim projectes de consultoria i recerca contractada a les institucions per a desenvolupar i millorar el seu coneixement, eficiència i impacte.