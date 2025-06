En els darrers temps, la COVID-19 ha sacsejat les nostres vides i són moltes les mesures en salut que s'han implementat amb urgència per tal d'assolir escenaris més satisfactoris.

En l'edició d'enguany, The eHealth What if Forum 2021 et convida a preguntar-te: Què passaria si la digitalització accelerada per la COVID-19 ens permetés transformar els sistemes de salut? És a dir, fins a quin grau la digitalització aconseguida durant la pandèmia està impactant en la salut i en el nostre benestar? Aquesta transformació és positiva o negativa per al conjunt de la ciutadania?