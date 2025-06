Bretxes digitals en l'àmbit de la salut

Hi ha disparitats d'accés, ús i coneixement de la tecnologia entre els diferents grups demogràfics, geogràfics i socioeconòmics. Aquestes desigualtats representen un risc per al sistema sanitari i per a la inclusió social. En el context de la salut, aquestes bretxes poden afectar la capacitat d'accés, ús i qualitat dels serveis de salut, i poden agreujar les desigualtats en salut.