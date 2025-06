Epidèmies i malalties desateses en un món global

Les epidèmies tenen la capacitat de propagar-se de manera ràpida, traspassar fronteres geogràfiques i convertir-se en problemes globals que requereixin una resposta internacional coordinada. En paral·lel, les malalties desateses (NTD, per la sigla en anglès) afecten desproporcionadament les poblacions amb recursos limitats i no reben l'atenció ni el finançament necessaris. Aquesta situació es veu agreujada per les desigualtats socials existents a escala global.