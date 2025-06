Personalització i participació en salut

Els avenços tecnològics ens donen l'oportunitat d'adaptar els serveis i les intervencions sanitàries a les necessitats individuals de cada persona, i d'involucrar activament els individus en el procés de presa de decisions relacionades amb la seva salut. Per fer-ho, pensem en la cocreació com un aspecte clau per al disseny i la implementació de les intervencions en salut digital.