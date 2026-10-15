La iniciativa, impulsada por la comunidad alumni en la capital alemana, refuerza el compromiso de la universidad con el territorio y la incidencia internacional de la universidad.

El pasado jueves 15 de octubre, los miembros de la comunidad UOC en Berlín se reunieron en la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Alemania. Este primer encuentro marcó el punto de partida del nuevo Nodo UOC Berlín, un espacio que se incorpora a la red de grupos internacionales de la universidad reafirmando el compromiso con su comunidad y la participación.

El acto contó con la participación de la delegada del Gobierno de la Generalitat en Alemania, Meritxell Marsà Sambola; el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, Manel Jiménez Morales, y el subdirector de los Estudios de Derecho y Ciencia Política, Benja Anglès Juanpere.

El vicerrector destaca que “con la apertura de este nuevo nodo territorial, que se suma a los ya consolidados en otras ciudades, respondemos a la voluntad de la universidad de estar presentes allí donde está nuestra comunidad para fomentar la colaboración del colectivo alumni internacional en las diferentes actividades de la UOC. Reforzamos el sentimiento de pertenencia y tejemos una red de cooperación que acerca la universidad a las diferentes iniciativas de nuestra comunidad en el territorio”.

Este proyecto nace impulsado por Clara Pintado López, alumni del grado en Economía, quien ve el grupo como “Neuronas que representan una oportunidad de conexión y crecimiento; confluentes activan la neuroplasticidad de la comunidad UOC en todo el mundo, fortaleciendo su capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar”.

¿Te encuentras en Berlín o en sus alrededores? ¡Súmate al nuevo Nodo UOC Berlín y conecta con la comunidad UOC que tienes más cerca, tu participación es clave!