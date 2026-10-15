Neix el Node UOC Berlín, un nou grup que se suma a la xarxa internacional de la comunitat universitària
- Berlín
- Presencial
- CA,ES,EN
La iniciativa, impulsada per la comunitat alumni a la capital alemanya, reforça el compromís de la universitat amb el territori i la incidència internacional de la universitat.
El passat dijous 15 d’octubre, els membres de la comunitat UOC a Berlín es van reunir a la Delegació del Govern de la Generalitat a Alemanya. Aquesta primera trobada va marcar el punt de partida del nou Node UOC Berlín, un espai que s'incorpora a la xarxa de grups internacionals de la universitat reafirmant el compromís amb la seva comunitat i la participació.
L'acte va comptar amb la participació de la delegada del Govern de la Generalitat a Alemanya, Meritxell Marsà Sambola; el vicerector d’Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Manel Jiménez Morales, i el sotsdirector dels Estudis de Dret i Ciència Política, Benja Anglès Juanpere.
El vicerector destaca que “amb l’obertura d'aquest nou node territorial, que se suma als ja consolidats en altres ciutats, responem a la voluntat de la universitat de ser presents allà on hi ha la nostra comunitat per fomentar la col·laboració del col·lectiu alumni internacional en les diferents activitats de la UOC. Reforcem el sentiment de pertinença i teixim una xarxa de cooperació que acosta la universitat a les diferents iniciatives de la nostra comunitat al territori”.
Aquest projecte neix impulsat per Clara Pintado López, alumni del grau en Economia, qui veu el grup com “Neurones que representen una oportunitat de connexió i creixement; confluents activen la neuroplasticitat de la comunitat UOC arreu del món, enfortint la seva capacitat d'aprendre, adaptar-se i evolucionar”.
Et trobes a Berlín o als seus voltants? Suma't al nou Node UOC Berlín i connecta amb la comunitat UOC que tens més a prop, la teva participació és clau!