El otoño llega cargado de oportunidades para seguir haciendo crecer la comunidad. Durante las próximas semanas, nos encontraremos en diferentes puntos para compartir experiencias, generar nuevas conexiones, descubrir otras perspectivas e impulsar proyectos en común.

Desde la constitución de nuevos nodos hasta la celebración de la Nit Alumni, la agenda de esta temporada combina encuentros presenciales y virtuales, espacios de networking, ponencias con profesionales de referencia y propuestas culturales.

Las actividades de UOC Alumni son mucho más que encuentros en el calendario: son oportunidades para conocer a personas con intereses comunes, compartir lo que sabemos, descubrir nuevas perspectivas y hacer nacer colaboraciones que pueden ir más allá de cada sesión.

Agenda de actividades destacadas

15 de octubre: Constitución del Nodo Berlín (Delegación del Gobierno de la Generalitat en Alemania) Primer encuentro oficial y acto de constitución de este nuevo nodo internacional. Coincidiendo con la visita a la ciudad del vicerrector de Alianzas, Comunidad y Equidad, Manel Jiménez Morales, este evento nace para convertirse en el punto de encuentro de la comunidad universitaria en la zona y promover proyectos de interés común.

27 de octubre: Encuentro virtual del Nodo Lima. Este segundo encuentro del grupo tiene como objetivo construir un espacio dinámico donde podamos conocernos, visibilizar el talento de nuestra red, intercambiar aprendizajes e impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo profesional de toda la comunidad UOC que se encuentra en Perú.

29 de octubre: Nit Alumni (Campus de la UOC, Barcelona) La cita más grande y emblemática de la comunidad. Además de reencontrarse con compañeros y compañeras en el campus de Barcelona, durante la velada se entregará el reconocimiento a los ganadores y ganadoras de los Premios Alumni Impacto 2026.

3 de noviembre: Segundo encuentro del Nodo Bogotá (Carrera 7 # 72-41). Contaremos con la visita y participación especial de Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Esta será la oportunidad perfecta para dialogar de primera mano con la máxima autoridad institucional, compartir el avance de nuestras iniciativas locales y seguir haciendo del Nodo Bogotá el motor que impulse el talento y el intercambio de conocimiento en Colombia.

4 de noviembre: Encuentro del Nodo París (Delegación del Gobierno de la Generalitat en Francia) El nodo de la capital francesa se vuelve a reunir en la sede de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. La jornada contará con una ponencia y un espacio de coloquio a cargo de Laura Sánchez, experta en género en la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

5 de noviembre: Encuentro del Nodo Londres (Delegación del Gobierno de la Generalitat en el Reino Unido e Irlanda) Tras iniciativas como el speed networking de enero o la visita a la Tate Modern de marzo, el grupo de Londres retoma su actividad. En esta ocasión contará con la participación de Gonzalo Rodríguez García, General Manager del London City Lionesses (equipo de fútbol profesional de la Women's Super League).

28 de noviembre: Constitución del Nodo Medellín (Cra. 42 #5 - sur 130, El Poblado, Medellín). Este evento marca un hito en la expansión de nuestra comunidad local, abriendo un espacio estratégico diseñado para conectar estudiantes, alumni, docentes y aliados en un entorno colaborativo de aprendizaje, networking y proyectos con impacto.

Participa y sigue haciendo crecer la comunidad

Tanto si hace tiempo que formas parte de la comunidad como si todavía no has participado en ningún encuentro, este otoño tienes una nueva oportunidad para hacerlo. Consulta la agenda de actividades de UOC Alumni e inscríbete en las propuestas que te interesen.

Y para que no se te escape ninguna oportunidad, también puedes sincronizar el Calendario de Google de UOC Alumni y tener las próximas citas siempre a mano.

La comunidad UOC Alumni la hacemos entre todos y todas. ¡Te esperamos!