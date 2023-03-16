Activa la teva xarxa: descobreix l'agenda UOC Alumni d'aquesta tardor

Activa la teva xarxa: descobreix l'agenda UOC Alumni d'aquesta tardorUneix-te a trobades presencials, inspiradores ponències i sessions de networking amb altres alumni arreu del territori.
La tardor arriba carregada d'oportunitats per continuar fent créixer la comunitat. Durant les pròximes setmanes, ens trobarem en diferents punts per compartir experiències, generar noves connexions, descobrir altres perspectives i impulsar projectes en comú.
Des de la constitució de nous nodes fins a la celebració de la Nit Alumni, l'agenda d'aquesta temporada combina trobades presencials i virtuals, espais de networking, ponències amb professionals de referència i propostes culturals.
Les activitats de UOC Alumni són molt més que trobades al calendari: són oportunitats per conèixer persones amb interessos comuns, compartir allò que sabem, descobrir noves perspectives i fer néixer col·laboracions que poden anar més enllà de cada sessió.
Agenda d'activitats destacades
15 d’octubre: Constitutució del Node Berlín (Delegació del Govern de la Generalitat a Alemanya) Primera trobada oficial i acte de constitució d'aquest nou node internacional. Coincidint amb la visita a la ciutat del vicerector d’Aliances, Comunitat i Equitat, Manel Jiménez Morales, aquest esdeveniment neix per esdevenir el punt de trobada de la comunitat universitària a la zona i promoure projectes d'interès comú.
27 d’octubre: Trobada virtual del Node Lima. Aquesta segona trobada del grup té com objectiu construir un espai dinàmic on puguem conèixer-nos, visibilitzar el talent de la nostra xarxa, intercanviar aprenentatges i impulsar iniciatives que contribueixin al desenvolupament professional de tota la comunitat UOC que es troba a Perú.
29 d’octubre: Nit Alumni (Campus de la UOC, Barcelona) La cita més gran i emblemàtica de la comunitat. A més de retrobar companys i companyes al campus de Barcelona, durant la vetllada es lliurarà el reconeixement als guanyadors i guanyadores dels Premis Alumni Impacte 2026.
3 de novembre: Segona trobada del Node Bogotà (Carrera 7 # 72-41). Comptarem amb la visita i participació especial d’Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquesta serà l’oportunitat perfecta per dialogar de primera mà amb la màxima autoritat institucional, compartir l’avanç de les nostres iniciatives locals i seguir fent del Node Bogotà el motor que impulsi el talent i l’intercanvi de coneixement a Colòmbia.
4 de novembre: Trobada del Node París (Delegació del Govern de la Generalitat a França) El node de la capital francesa es torna a reunir a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya. La jornada comptarà amb una ponència i un espai de col·loqui a càrrec de Laura Sánchez, experta en gènere a l’Agència Francesa de Desenvolupament (AFD).
5 de novembre: Trobada del Node Londres (Delegació del Govern de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda) Després d'iniciatives com el speed networking del gener o la visita a la Tate Modern del març, el grup de Londres reprèn la seva activitat. En aquesta ocasió comptarà amb la participació de Gonzalo Rodríguez García, General Manager del London City Lionesses (equip de futbol professional de la Women's Super League).
28 de novembre: Constitució del Node Medellín (Cra. 42 #5 - sur 130, El Poblado, Medellín). Aquest esdeveniment marca una fita en l'expansió de la nostra comunitat local, obrint un espai estratègic dissenyat per connectar estudiants, alumni, docents i aliats en un entorn col·laboratiu d'aprenentatge, networking i projectes amb impacte.
Participa-hi i continua fent créixer la comunitat
Tant si fa temps que formes part de la comunitat com si encara no has participat en cap trobada, aquesta tardor tens una nova oportunitat per fer-ho. Consulta l'agenda d'activitats de UOC Alumni i inscriu-te a les propostes que t'interessin.
I perquè no se t'escapi cap oportunitat, també pots sincronitzar el Calendari de Google de UOC Alumni i tenir les pròximes cites sempre a mà.
La comunitat UOC Alumni la fem entre tots i totes. T'hi esperem!