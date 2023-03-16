Los nodos UOC de París y Londres han celebrado dos nuevos encuentros los días 3 y 5 de noviembre, respectivamente, que han permitido a los miembros de la comunidad UOC compartir experiencias, intercambiar puntos de vista y reflexionar conjuntamente sobre cuestiones de interés social y profesional.

París: una mirada a los derechos de las mujeres, de Pekín 1995 hasta hoy

El encuentro del Nodo UOC París, celebrado el martes 3 de noviembre, contó con la participación de Laura Sánchez León, experta en género en la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). La sesión giró en torno a los derechos de las mujeres y propuso un recorrido por los avances, los retos y las transformaciones de los últimos treinta años, desde la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, hasta la actualidad.

La conversación ofreció una oportunidad para poner en perspectiva los compromisos internacionales en materia de igualdad de género y reflexionar sobre los progresos alcanzados, así como sobre los desafíos que aún persisten para garantizar los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Londres: deporte, liderazgo y nuevas perspectivas

Por su parte, el Nodo UOC Londres celebró su encuentro el jueves 5 de noviembre con Gonzalo Rodríguez García, General Manager de las London City Lionesses. La delegada del nodo, Elena Gil Auñon, conversó con él sobre su experiencia profesional al frente de diferentes organizaciones deportivas y abrieron un espacio para explorar perspectivas sobre el mundo del deporte y su realidad actual.

El encuentro permitió acercar a los asistentes a la experiencia de gestión de un club deportivo y conocer de primera mano las reflexiones de un profesional que desarrolla su actividad en este ámbito.

Conversaciones que conectan a la comunidad UOC

Más allá de las personas invitadas y de los temas tratados, uno de los elementos más destacados de ambos encuentros fue la participación activa de los asistentes y de los miembros de los nodos. Las preguntas, las aportaciones y el intercambio de experiencias enriquecieron las conversaciones y favorecieron un diálogo abierto, en el que las diferentes perspectivas contribuyeron a ampliar la mirada sobre las cuestiones planteadas.

Estos espacios de participación pusieron de manifiesto el valor de los nodos como puntos de encuentro de la comunidad UOC a escala internacional: entornos donde establecer conexiones, compartir conocimiento y generar reflexiones colectivas que van más allá de los encuentros. La implicación de los participantes convirtió los encuentros en una experiencia compartida de aprendizaje, conversación y construcción de vínculos.

¡Únete a los nodos UOC y participa!

Los encuentros de París y Londres son un ejemplo de cómo los nodos UOC contribuyen a mantener viva la comunidad universitaria más allá del campus y a crear oportunidades para conocer personas, descubrir nuevas perspectivas y conversar sobre temas de interés común.

¡Te animamos a participar en las próximas actividades y a formar parte de los nodos UOC! Tanto si ya formas parte de la comunidad como si te gustaría conectar con otros miembros de la UOC en tu ciudad, los nodos son una buena oportunidad para compartir experiencias, ampliar la red de contactos e impulsar iniciativas conjuntas. Únete a los grupos de LinkedIn de los nodos de París y Londres para estar al día de las actividades y no perderte los próximos encuentros.