La inteligencia artificial (IA) ya no es una tecnología del futuro: ahora mismo, está transformando la forma de trabajar en prácticamente todos los sectores profesionales.

Esta irrupción ha dado paso a lo que ya se conoce como la nueva ola de la IA, marcada por la consolidación de la IA generativa y, más recientemente, por la llegada de los agentes de IA, capaces de ejecutar tareas de forma autónoma. Este cambio está generando profesiones que apenas existían hace pocos años y está transformando muchas otras que ya conocíamos.

Y, cuando cambian las profesiones, también cambian las competencias que necesita el mercado laboral.