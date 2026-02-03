La inteligencia artificial (IA) ya no es una tecnología del futuro: ahora mismo, está transformando la forma de trabajar en prácticamente todos los sectores profesionales.
Esta irrupción ha dado paso a lo que ya se conoce como la nueva ola de la IA, marcada por la consolidación de la IA generativa y, más recientemente, por la llegada de los agentes de IA, capaces de ejecutar tareas de forma autónoma. Este cambio está generando profesiones que apenas existían hace pocos años y está transformando muchas otras que ya conocíamos.
Y, cuando cambian las profesiones, también cambian las competencias que necesita el mercado laboral.
La UOC analiza de forma constante esta evolución para identificar las nuevas necesidades formativas y los perfiles profesionales que están surgiendo en torno a la IA.
¿Qué es la nueva ola de la IA?
La nueva ola de la IA hace referencia al salto que se ha producido desde el uso puntual de herramientas de IA generativa, como ChatGPT o Gemini, hacia sistemas capaces de razonar, planificar y ejecutar tareas de forma autónoma: los llamados agentes de IA o agentic AI. Este salto no solo cambia las herramientas, sino también los perfiles profesionales necesarios para diseñarlas, implementarlas y supervisarlas.
De esta ola emergen roles como el prompt engineer, especializado en diseñar instrucciones que optimizan la respuesta de los modelos; el AI engineer, que integra estos sistemas en productos reales, o el especialista en MLOps, encargado de mantener los modelos en producción. También surgen perfiles híbridos que combinan conocimiento técnico con marketing, salud o Administración pública.
Científicos de datos e ingenieros de IA
El científico de datos y el ingeniero de IA son los perfiles con más demanda transversal en todos los sectores, según el informe Empleos y sectores emergentes (2025) de Digitales. Analizan grandes volúmenes de datos y desarrollan modelos de aprendizaje automático aplicados a negocio, salud o industria. Para formarte, el grado en Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science) y el máster universitario en Ciencia de Datos (Data Science) de la UOC ofrecen una base técnica sólida.
Prompt engineers y especialistas en IA generativa
El prompt engineer diseña y optimiza las instrucciones que permiten a los modelos de IA generativa ofrecer resultados precisos: un perfil híbrido que crece con fuerza en marketing y comunicación, sector donde el 38 % de las ofertas ya piden competencias en IA. La UOC lo aborda en la asignatura de Inteligencia artificial, el seminario de Inteligencia artificial en comunicación y el itinerario de IA para la toma de decisiones.
Ingenieros de datos, MLOps y arquitectos cloud
Los ingenieros de datos, los especialistas en MLOps y los arquitectos cloud construyen y mantienen la infraestructura que sostiene los sistemas de IA en producción: uno de los perfiles con mayor crecimiento relativo del sector tecnológico. El máster de FP en Inteligencia Artificial y Big Data y el curso de Integración de IA y metodologías ágiles en gestión de proyectos de TI de la UOC forman en estas competencias.
Especialistas en IA aplicada a sectores estratégicos
La IA también genera perfiles híbridos en sectores estratégicos: bioinformáticos, especialistas en transformación digital pública o docentes formados en IA generativa. La UOC ofrece cursos específicos como el de Inteligencia artificial generativa y su aplicación en la educación, el de Fundamentos de la transformación digital y la IA en la Administración pública o el diploma de experto de IA en salud digital.
Preguntas frecuentes sobre profesiones emergentes de la IA
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